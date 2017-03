Caixa Geral de Depósitos Encerra no Campo Militar de Santa Margarida

A Câmara Municipal de Constância tomou conhecimento, através do Comando da Brigada Mecanizada, que o Balcão da Caixa Geral de Depósitos do Campo Militar de Santa Margarida, encerrará as suas portas no próximo dia 31 de março.

A autarquia fez sentir de imediato a sua discordância com esta situação pelo impacto negativo que a mesma terá na vida das pessoas, tanto dos militares como da população civil que habitualmente utiliza este serviço.

Atenta ao funcionamento do único Banco Público de Portugal e reconhecendo que é premente uma gestão eficiente pelo que a sua restruturação é inevitável, a Câmara Municipal de Constância não pode concordar que essa mesma reestruturação seja realizada pondo em causa a qualidade do serviço público prestado aos cidadãos, através do encerramento de balcões, da redução de trabalhadores e do horário de atendimento ao público.

As medidas ao serem tomadas devem ter em conta a especificidade dos territórios sob pena de se criarem ainda mais desigualdades no acesso dos portugueses aos serviços a que têm direito sendo o Concelho de Constância um caso paradigmático. Constituído por três freguesias, apenas na sede do concelho existe uma instituição bancária, CGD, com dois postos ATM, uma agência que recentemente viu ameaçado o seu horário de atendimento ao público, sendo que a freguesia de Montalvo e a de Santa Margarida da Coutada apenas têm um posto ATM. No interior do Campo Militar de Santa Margarida existirem duas instituições bancárias entre elas a agência da CGD que agora vê o seu funcionamento colocado em causa.