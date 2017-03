Graça Fonseca – Mais de 500 ideias já apresentadas em 26 encontros participativos

Perante as muitas cadeiras vazias da sala de leitura Bernardo Santareno, temia-se um vazio de ideias. “Queremos dar voz – e palete – aos talentos desconhecidos de Portugal”, desafia Diogo, o speaker da Ignite, um movimento de geeks – apaixonados pela tecnologia – nascido nos Estados Unidos e que inspirou um conjunto jovens a replicar a ideia primeiro em Lisboa e desde 2009 por todo o país, levando o Governo a adotar este modelo para as sessões de apresentação de ideias do OPP.

O desafio é simples: as pessoas são convidadas a subirem a uma palete e são-lhes concedidos apenas cinco minutos – o que evita muita conversa chata – para apresentarem a sua ideia. Logo que o desafio foi lançado pelo speaker, a corajosa ribatejana que primeiro subiu à palete encantou todos os presentes com o seu generoso projeto de formação para a área da deficiência à escala nacional. E de seguida outros quatro scalabitanos subiram à palete e deram a conhecer as suas ideias.

Segundo a secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, já foram realizados 26 dos 60 encontros participativos em que os cidadãos de todo o país são desafiados a apresentarem as suas ideias inspiradoras ao OPP – Orçamento Participativo Portugal. Até agora, já se registaram mais de 500 ideias de cidadãos, que podem já ser consultadas no site do OPP. Numa segunda fase, de 24 de abril a 12 de maio, será feita a análise técnica das propostas e as que respeitarem os critérios técnicos do OPP serão transformadas em projetos. Posteriormente, entre 1 de junho e 15 de setembro realiza-se a votação pelos cidadãos dos projetos da sua preferência.

O OPP assenta nas sete regiões plano – Santarém está na NUT II do Alentejo – cada uma com uma dotação de 200 mil euros para o projeto vencedor a nível regional, sendo atribuída a restante verba a projetos de âmbito nacional.

