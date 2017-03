As ideias de Santarém para o Orçamento

Helena Carona foi a primeira ribatejana a subir à palete do Orçamento Participativo em Santarém. Mãe de uma menina que nasceu com paralisia cerebral e presidente da Associação de Apoio aos Deficientes com Paralisia Cerebral Maria do Carmo Silva Melancia, de Santarém, Helena Carona apresentou um amplo projeto de formação para adultos que estejam envolvidos em todas as áreas que rodeiam a pessoa com deficiência, de forma a que não exista receio na receção da pessoa com deficiência em qualquer espaço/comunidade. O projeto está dividido em 6 áreas: saúde, família/pessoa com deficiência, educação, desporto, profissão/ocupação e acompanhamento na vida.

Na área da saúde a formação será para técnicos de saúde e família/pessoa com deficiência para que adquiram ferramentas facilitadoras da notícia; na educação, a formação será para toda a comunidade educativa (professores e assistentes operacionais); no desporto a formação será para professores/monitores na área do desporto; profissão/ocupação – formação das empresas para com facilidade receberem pessoas com deficiência, tendo conhecimento de direitos e deveres e Acompanhamento na vida será a formação de pessoas que farão parte de uma carteira de recursos de assistentes pessoais para a família e pessoa com deficiência para além da formação de instituições que recebem idosos, de forma a receberem também pessoas com deficiência.

Rotas do Conhecimento por lugares e freguesias”

Marisa Loureiro apresentou o programa Rotas do Conhecimento, com roteiros por lugares, freguesias, concelhos e regiões. O projeto consiste numa unidade móvel de formação interativa que se desloca pela região com cursos, workshops e ações de diversas áreas. Pretende ser uma rede de partilha e de sensibilização de forma a dar igualdade de oportunidades. Oferece ainda uma plataforma “online” e uma aplicação para plataformas móveis, com o registo e documentação dos participantes e das acções desenvolvidas.

Áreas de actuação/ ideias e temas a implementar: A rota das profissões, das artes. Criar um website, cartaz, jogo, spot, aplicação para plataformas móveis. Experiências sonoras e interactivas. área ambiental, reciclagem, transformação e reutilização de materiais. Saboaria artesanal e biocosmética, detergentes ecológicos. Maratonas fotográficas, concursos, mostras e sessões de cinema ao ar livre, concertos e espectáculos.

Uma bolsa nacional de emprego rural

O antigo diretor da Direção Regional de Agricultura, Nuno Russo propôs a criação de uma bolsa nacional de emprego rural. Atual coordenador nacional da Bolsa Nacional de Terras, Nuno Russo considera que este instrumento irá facilitar o encontro entre a procura e a oferta de trabalhadores agrícolas para a realização de atividades agroflorestais, pecuárias e silvopastoris. Defende que será igualmente um contributo para o acesso a mão-de-obra disponível para a agricultura, florestas, pecuária e silvopastoricia, contribuindo para uma necessidade do setor primário, para a redução do desemprego e no combate à mão-de-obra ilegal.

Agregação de trabalho desenvolvido pelo Estado, Autarquias, Entidades Privadas e outras Entidades, com prazo de implementação curto, com custos muito reduzidos e resultados imediatos.

A acrescer a este projeto, Nuno Russo defende ainda a alteração da legislação laboral para permitir que os jovens possam trabalhar, nas férias escolares, nos trabalhos sazonais da agricultura.

Barcos do Tejo ao serviço da formação e do turismo

Rodrigo Dentinho propõe colocar as embarcações típicas do rio Tejo ao serviço da formação dos jovens, do desporto, da cultura e do turismo. Partindo do projeto da Cultura Avieira, Rodrigo Dentinho defende que os barcos típicos do Tejo podem ser usados em centros náuticos onde os nossos jovens aprendam a remar e a velejar. Uma forma de dar vida às embarcações tradicionais do rio e que pode ser explorada do ponto de vista turístico nas zonas ribeirinhas, a exemplo das canoas do Tejo, em Lisboa.

Um inventor de Santarém

invenção José Chaves veio apresentar um verdadeiro projeto, com plantas e esquemas complicados, de uma unidade agrícola de armazenagem, preparação de calda, enchimento de pulverizadores, lavagem de equipamentos e gestão de resíduos de produtos fitofarmacêuticos. Uma original invenção de uma unidade pré-fabricada e amovível, permitindo as condições de segurança para os agricultores e o respeito pelo meio ambiente.