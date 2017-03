Espuma dos Dias – Negligências

Desapareceram do arsenal da PSP em Lisboa dezenas de pistolas, carregadores e munições. O risível da negligência reside nas declarações do advogado dos carcereiros das pistolas fugitivas, os dois guardas vão queixar-se de terem sido alvo de publicidade desmedida. Não tardarão a pedir louvor e aumento de subsídio de penosidade dada a tarefa de vigiar as armas. Uma vergonha. A Ministra cicia palavras de nada. Não se demite.

Três larápios de alto coturno estagiavam na prisão de alta segurança de Caxias. Após muita cogitação serraram as grades da cela e enquanto por cá ligavam ao 112, dois deles foram detido no aeroporto de Barajas, certamente não rumaram até lá indo a pé, quais peregrinos, de balão também não foram. Os porta-vozes dos guarda-prisionais entraram em cacofonia, desataram a pedir mordomias e a queixarem-se das condições de trabalho. As palavras estridentes não abafam a negligência. A Ministra de Conrado guarda prudente silêncio e aguarda visto de entrada em Angola.

O Dr. Paulo Núncio, antigo secretário das Finanças admitiu culpas no não divulgar a evaporação, sem deixar cheiro, de dez mil milhões de euros caídos em paraísos fiscais na altura do generalizado aperto de cinto. A Senhora Cristas veio enaltecer a atitude do seu correligionário porque se demitiu do exercício de um qualquer cargo partidário. A intrincada e insólita atitude do antigo governante presta-se a todo o tipo de suposições pouco benévolas. Será admissível pensar-se em nova Comissão de Inquérito?

Embora se entenda ter sido negligente a prestação de Mauro Xavier no processo de escolha do candidato do PSD à Câmara de Lisboa, a ponto de agora admitir o apoio à candidata do CDS, não perfilho tal ponto de vista. Eu conheço Mauro Xavier, não acredito no seu desaprender político, acredito no estar a desempenhar papel de relevo no apressar o passamento de Passos, o qual pode acelerar se nas próximas autárquicas a derrota laranja for inequívoca no geral e gorda ou robusta em Lisboa, debaixo do chapéu centrista produzindo o efeito de dominó nos dois tabuleiros.

A festa carnavalesca centrada na Caixa irá continuar exaltada até os mentores perceberem a vacuidade do desempenho, pois até o cidadão menos atento conhece de ginjeira o móbil do caso e deduz o conteúdo das mensagens trocadas. O Carnaval findou, bom seria vermos e ouvirmos os deputados a tratarem do essencial em detrimento do acessório. Por essa e por outras, Costa ri e sorri, a geringonça gira e voltará a girar!

