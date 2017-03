Deputado do Bloco de Esquerda defende intervenção do Governo no Museu Nacional Ferroviário

Apesar de inaugurado há relativamente pouco tempo — em 18 de maio de 2015 —, “o Museu Nacional Ferroviário enfrenta hoje uma situação financeira asfixiante que poderá levar à redução dos serviços prestados e, eventualmente, vir a impor o seu encerramento”. O alerta foi lançado ao Governo na Assembleia da República pelo deputado do Bloco de Esquerda Carlos Matias.

O deputado apresentou na Assembleia uma recomendação ao Governo para que “intervenha urgentemente para, em conjunto com os sócios da Fundação Museu Nacional Ferroviário e outras entidades financiadoras, encontrar solução que viabilize a atividade e a continuidade do Museu, bem como a conservação do seu espólio”.

O deputado refere que “atualmente, a Fundação Museu Nacional Ferroviário recebe das suas fundadoras um montante anual que ronda os 257 mil euros, montante muito aquém das necessidades mínimas para assegurar o funcionamento regular do Museu.

Em 2008, as empresas fundadoras: CP-Comboios de Portugal e REFER-Rede Ferroviária Nacional E.P.E. (atual Infraestruturas de Portugal S.A.) subsidiariam a FMNF com um subsídio anual à exploração no valor de 250.000 euros cada, perfazendo uma dotação anual de meio milhão de euros. Posteriormente, o Orçamento do Estado de 2011 impôs a redução de 15% nos custos das Entidades Públicas. Mais tarde, em 25 de setembro de 2012, nova legislação do Governo que veio determinar uma redução de 30% no total de apoios financeiros públicos. O Orçamento do Estado de 2013 veio, por sua vez, ainda reduzir 15% no total dos apoios públicos às fundações. Ou seja, a anterior redução de 30% foi agravada em 15%.

Não admira, pois, que o deputado Carlos Matias afirme que “atualmente, a FMNF recebe das suas fundadoras um montante anual que ronda os 257 mil euros, montante muito aquém das necessidades mínimas para assegurar o funcionamento regular do Museu”.