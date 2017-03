Santarém – Presidente da Câmara sem solução para abandono do Jardim da Liberdade

Ainda não foi nesta assembleia municipal que o presidente da Câmara de Santarém teve uma resposta sobre a solução que pretende dar ao problema dos bares do Jardim da Liberdade. Questionado pelo deputado do PS Luís Batista, o presidente Ricardo Gonçalves não apresentou solução para estes equipamentos instalados no Jardim da Liberdade, a maior obra realizada no anterior mandato, num espaço aberto no meio da cidade e que continua com um aspeto desolador, a merecer frequentes chamadas de atenção dos deputados municipais.

Na assembleia municipal de sexta-feira, foi igualmente criticado o trabalho da comissão municipal que ficou de analisar a segurança das rotundas na cidade, já vai para um ano, e que continua sem apresentar conclusões, como referiu Armando Rosa, do Mais Santarém

Relacionado