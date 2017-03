Santarém – Novo Museu “Escaroupim e o rio” no centro da rota da cultura avieira

O presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio salientou que o Museu “Escaroupim e o Tejo” é “a cereja em cima do bolo no esforço feito por este executivo para revitalizar as zonas ribeirinhas”, como foi o caso do Bico da Goiva, Praia Doce, valados da Vala Real, Ponte da Madeira, Cais da Palhota e Pinheiroca.

Ao mesmo tempo, “enquadra-se no trabalho, que temos vindo a realizar, de reabilitação e regeneração urbana, no edificado e na melhoria das condições de vida das pessoas”, que se refletiu na transformação do antigo mercado de Marinhais em Mercado de Cultura, nos arranjos urbanísticos na envolvente da Igreja de Muge e no futuro Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo.

“Este Museu assume e regista para a posterioridade as ligações das nossas gentes ao rio e vai ser um ponto de encontro para todos os que se reveem na história da cultura avieira e também um importante produto turístico, uma ferramenta na estratégia municipal de promoção do nosso concelho, de divulgação da sua história, dos seus usos e costumes e do seu património natural e cultural”, acrescentou ainda o Presidente Hélder Manuel Esménio.

Presente na inauguração, o Presidente da Entidade de Turismo Regional Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva elogiou o património natural e histórico da aldeia do Escaroupim e sublinhou a importância do contributo das populações locais na promoção turística.

António Ceia da Silva acrescentou ainda que a Entidade de Turismo está a trabalhar na criação de uma Rota dos Migrantes e da Cultura Avieira e frisou que “o centro mais importante dessa Rota, é no Escaroupim, é neste Museu que hoje inauguramos”.

“Este Museu pretende ser um contributo à memória das várias comunidades ribeirinhas do Tejo, um lugar de afetos, um local de encontro e preservação de tradições e memórias”, afirma o presidente da autarquia.

O espaço resulta da reabilitação e ampliação da antiga escola primária da aldeia avieira do Escaroupim, num investimento de cerca de 150 mil euros realizado pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.

O Museu “Escaroupim e o Rio” constrói um percurso expositivo que dá a conhecer a importância do rio Tejo e dos seus afluentes, enquanto elemento de fixação humana e evidencia as atividades socioeconómicas que durante séculos foram exploradas e rentabilizadas pelas comunidades locais.

O novo Museu dispõe ainda de sanitários públicos para servir todos aqueles que visitam o Escaroupim e vem ampliar a oferta turística naquela aldeia, juntando-se ao Núcleo Museológico da Casa Avieira, aos passeios de barco no Rio Tejo, à observação de aves, ao parque de merendas, ao restaurante panorâmico e ao miradouro natural sobre o rio Tejo.

O presidente da Câmara de Salvaterra sublinha que “este museu tem quatro valências diferentes, sendo uma delas a regeneração urbana, através da requalificação da antiga escola primária do Escaropuim, edifício que se encontrava abandonado desde que a escola encerrou há muitos anos, um edifício com história mas sem ocupação”. Para o autarca, “é uma obra que enriquece a aldeia e que permitiu também uma intervenção urbanística no espaço envolvente, criando uma nova centralidade, com facilidade de estacionamento”. Não menos importante, para Hélder Esménio, “é o espaço onde registamos a memória e a história de um pedaço do concelho, uma história que começa desde os Concheiros de Muge há 8.000 anos, e vai explicando a capacidade que o rio Tejo teve de fixar populações ao longo dos séculos e as principais atividades socioeconómicas ligadas ao rio, desde a agricultura, as cheias, as embarcações que transportavam mercadorias e pessoas na estrada líquida que era o Tejo… O percurso expositivo do Museu termina a contar a história da Cultura Avieira, com as gentes que vieram da Vieira de Leiria e se fixaram nas margens do rio Tejo desde finais do seculo 19.

Por fim, Hélder Esménio sublinha que este Museu é também um “local de afetos, onde todos os utensílios expostos são de pessoas do Escaropim, do avô, do pai, do tio… e esses afetos ligam as comunidades ribeirinhas do Tejo. É também e por isso todos aqui se revêem neste Museu. É também um novo ponto de atração turística e ouvimos hoje isso mesmo aqui do presidente da Entidade Regional de turismo.

Além da proximidade ao rio, do miradouro, do cais e dos passeios de barco no Tejo, do restaurante panorâmico, do parque de merendas, do núcleo museológico da Casa Avieira, também visitável, e das pessoas, dos pescadores, do rancho folclórico, o Escaroupim passa a ter hoje este Museu. “Não é fácil congregar num espaço pequeno, como esta aldeia avieira, toda esta panóplia de oferta turística que seguramente justificará muitas vindas cá de pessoas da área de lisboa e do país”, afirma Hélder Esménio, sublinhando que “conquistamos hoje a possibilidade de ter aqui um centro de interpretação e promoção da cultura avieira, a partir do qual poderão visitar outras aldeias avieiras da região em Valada e Santarém. Queremos agora carimbar o Escaroupim como o centro da cultura avieira”.



O presidente da Entidade Regional de Turismo salientou que “toda a comunidade fica mais rica com este Museu que representa uma memória viva e coletiva da cultura Avieira e de gerações e gerações de habitantes do Escaroupim. Elogiando o trabalho do presidente da Câmara, o presidente da ERT salienta a “importância deste projeto para a atratividade turística da região: já temos empresários excelentes, como aquele que nos proporciona a partir do cais do Escaropuim, fabulosos passeios de barco no rio Tejo, e agora passamos a ter também este museu que constitui um novo e importante motivo de atração turística. Ceia da Silva anunciou a concretização do roteiro de Touring Cultural e Paisagístico que irá ter o seu centro mais importante da região neste Museu do Rio no Escaropim.

No âmbito do plano estratégico elaborado no ano passado, a Entidade Regional de Turismo pretende criar rotas culturais temáticas que “contemplem dinâmicas etnográficas e históri-co-patrimoniais e se articulem com as redes existentes de percursos naturais, promovendo e impulsionando assim a interacção entre cultura e natureza, dois produtos com um relevante potencial turístico no Alentejo e no Ribatejo”.

Para isso, a estratégia assenta em seis eixos: a reconstrução de rotas turísticas já existentes, que precisem de ser reformuladas por terem poucos visitantes; criação de Rotas de Inovação, que integrem recursos naturais e imateriais; criação de Rotas Inter-territoriais, com integração de percursos de outros territórios turístico; aposta nos eventos, gastronómicos, culturais, etc, que permitam uma calendarização de atractivos; a comunicação e divulgação das rotas; e o desenvolvimento do modelo tecnológico necessário ao funcionamento de todo o sistema.

Entre as diversas hipóteses de rotas a promover estão, por exemplo, as rotas dos Avieiros, do Montado, do Minério, da Fotografia e Paisagens Cénicas, do Sagrado e do Profano, do Romano e Visigótico, dos Caminhos de Santiago, ou dos Castelos, Fortes e Fortificações. O plano prevê a integração de rotas já existentes, que já estejam a funcionar, mesmo que careçam de aperfeiçoamento.