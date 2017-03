Revisão dos PDM condicionada pelos serviços de Ambiente e Agricultura

A CCDR de Lisboa e Vale do Tejo emitiu um parecer “favorável, mas condicionado” à proposta de revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de Santarém. Uma situação tornada pública na assembleia municipal de sexta-feira passada, pelo deputado municipal do PS Joaquim Neto. Membro da comissão de acompanhamento da revisão do PDM, Joaquim Neto disse ter ficado preocupado com as más perspetivas futuras quanto à resolução de problemas que aguardam há mais de uma década por esta revisão do PDM”.

Joaquim Neto levantou o problema na assembleia municipal de sexta-feira passada, após ter conhecido o parecer da CCDR na comissão de acompanhamento da revisão do PDM.

O parecer favorável da CCDR está condicionado ao cumprimento dos pareceres, por ora desfavoráveis, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto de Conservação da Natureza, do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e da Direção Regional de Agricultura, que são desfavoráveis ás mudanças propostas de reclassificações de terrenos da reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional.

“Estamos preocupados com a situação, a revisão do PDM pretendia ser mais restritiva nos perímetros urbanos, mas abria perspetivas de algumas vantagens para os aglomerados rurais, que poderiam resolver problemas designadamente da área do parque Natural, e agora deparamo-nos com esta oposição do ICN, do PNSAC e da APA, que não vem ao encontro das preocupações da Câmara”, disse Joaquim Neto. Desta forma, adiantou, “vão continuar por resolver os problemas da aldeia de Viegas, e outras na Serra, bem como da aldeia avieira das Caneiras”.

Joaquim Neto referiu igualmente o parecer da Infraestruturas de Portugal, assumindo que não vai haver novos traçados do IC10 e da variante ferriviária de Santarém nos próximos dez anos. “Não podemos aceitar esta posição do IP, pois se um futuro governo decidir investir na variante ferroviária, se não houver agora restrições, iremos ter problemas depois”, disse Joaquim Neto, manifestando o “apoio da bancada do PS à Câmara Municipal para que defenda ao máximo os interesses do concelho, e não se restringir apenas a situações cegas dos técnicos”.

O presidente da Câmara fez suas as preocupações do deputado socialista. “A Câmara pretende regularizar situações como as das aldeias das Caneiras e de Viegas, mas estas entidades continuam a não permitir estes problemas que duram há anos, o que é lamentável”.

O autarca afirmou a sua preocupação quanto ao levantamento das condicionantes á construção no corredor até agora reservado para a variante ferroviária e que vão dificultar a concretização deste projeto no futuro, aumentando o valor do investimento, nomeadamente em indemnizações aos proprietários.

Já na sessão de Câmara de segunda-feira, o vereador com a responsabilidade da revisão do PDM, Luís Farinha adiantou que “agora, o passo seguinte é a consertação com a APA, a DRA e o ICN, que cria entraves a mudanças nos aglomerados rurais na área do Parque Natural. “Não faz sentido não se resolverem agora problemas que já duram há décadas com construições existentes, como são os casos de Caneiras e Viegas”, disse o vereador, acrescentando que vai “procurar uma solução de compromisso que permita resolver os problemas do Município”.

