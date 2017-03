PSP alerta para cuidados a ter com a nova nota de 50€

A partir de segunda-feira, dia 6 de março, a Polícia de Segurança Pública vai intensificar os contactos pessoais e as ações de sensibilização junto de comerciantes, idosos, alunos do 3.º ciclo e ensino secundário para dar a conhecer as principais alterações da nova nota de 50 euros, a qual entrará em circulação a 4 de abril.

A Operação denominada, “Nova nota de 50€ – A nova face do Euro” vai decorrer até ao dia 6 de abril para sensibilizar o público mais vulnerável a eventuais burlas. As notas antigas continuam a ser válidas e ninguém está mandatado para recolher as mesmas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer outra instituição bancária. A PSP sugere que os cidadãos liguem para a Polícia caso verifiquem alguém a tentar fazer troca de notas porta a porta ou fora dos locais autorizados.

A nova nota de 50 euros inclui mais elementos de segurança, como por exemplo, a microimpressão, a verificação com uma lâmpada de luz ultravioleta normal, a verificação com uma lâmpada de luz ultravioleta especial (UV-C), a verificação com dispositivo de infravermelhos, o número esmeralda na frente e a janela com o retrato da Europa, figura mitológica, que é visível tanto na frente como no verso quando se coloca a nota contra a luz.

Os cidadãos, poderão continuar a utilizar a nota da primeira série sem restrição e não há necessidade de efetuar trocas. Quem o pretender fazer deve dirigir-se a um balcão bancário ou a uma tesouraria do Banco de Portugal.

Relacionado