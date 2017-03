Presidente da Junta

Fui até ao Edifício Pirâmide, em Abrantes, para assistir e participar na sessão da Assembleia Municipal. Poderia focar-me no teor da minha intervenção; porém, os acontecimentos superaram as expectativas, obrigando-me a centrar este artigo em asseverações bombásticas da Senhora Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. Entre sabermos que o Executivo Camarário não preparou um plano de contingência para a eventual recepção de migrantes e refugiados; sabermos que não se informa sobre a viabilidade da transferência de uma vetusta oliveira das Mouriscas para Londres (traslado que, aparentemente, já não se realizará), havendo, à altura, a hipótese da árvore escolhida ser a Oliveira do Mouchão (3350 anos de idade, dizem); e sabermos que não existe qualquer projecto de fundo para a preservação e rentabilização social e económica desse património natural tão rico; fomos inteirados de que a Câmara Municipal nunca tencionou demolir o antigo mercado diário de Abrantes, apesar desse extermínio cultural estar previsto no PUA – Plano de Urbanização de Abrantes (pág. 53, salvo erro). No entanto, a edil não se coibiu de ir mais longe! Num assomo de coragem, arrimado no seu característico respeito pela vontade do povo, desafiou as forças da oposição e os cidadãos a apresentarem ideias para o que fazer com o histórico edifício. Perante tamanha abertura ao debate público, instada a diligenciar nesse sentido, Maria do Céu Albuquerque puxou o travão de mão em pleno andamento, sustou a retórica vazia e recomeçou a marcha às arrecuas. Também ficámos cientes, aos escutarmos as palavras metralhadas pela boca da autarca, de que é um desperdício devolver o monumento à sua função mercatória, porquanto as pessoas preferem adquirir bens nas grandes superfícies comerciais. Maravilhoso! Se assim é, então, porque construíram um novo mercado por 3 milhões de euros? Para deitar dinheiro ao lixo? A verdade liberta!

João Salvador Fernandes

Relacionado