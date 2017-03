Constância comemora centenário da “Escola Mixta”

Amanhã, dia 4 de março, faz 100 que a Escola Mixta de Constância, atual Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, abriu as suas portas para ministrar aulas às crianças de Constância.

Finalizando as comemorações do Centenário da Escola Mixta de Constância, as quais tiveram início em 2015, a autarquia convidou os alunos do concelho a voltarem àquela escola e a passarem pela experiência de um dia de aulas diferente, num ambiente próprio de 1917, um evento que acontecerá de 6 a 9 de março.

Recorde-se que em 1915 a então Junta da Paróquia iniciou a construção da Escola Primária Mixta de Constância, considerada na altura …uma obra grandiosa e absolutamente indispensável numa povoação democrática e republicana por instinto e convicção firme. Mas, durante a sua construção faltou o dinheiro por diversas vezes e só um volumoso apoio concedido pelo Estado permitiu a sua conclusão em 1917. Logo no início desse ano a escola foi doada à Câmara Municipal de Constância que a inaugurou no dia 4 de março com a abertura das aulas para ambos os sexos. Durante 68 anos a Escola Mixta de Constância foi o local que formou muitas gerações de constancienses.

No final dos anos 80 o edifício serviu provisoriamente de Paços do Concelho, antes de ser remodelado para nele se instalar a Biblioteca Municipal, o que aconteceu em 1994.

Escola, habitação de professores, Paços do Concelho, atual Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, a Escola Mixta de Constância, é um dos edifícios mais significativos do património construído do concelho, herança da I República, símbolo de instrução e da cultura, casa que conheceu várias funções, todas elas de relevante interesse público, sem dúvida um verdadeiro guardião de memórias das gentes de Constância, de Montalvo e de Santa Margarida da Coutada.