Alunos de Abrantes levam à cena conto de José Saramago

Hoje é noite de estreia da adaptação teatral do “Conto da Ilha Desconhecida”, de José Saramago. Os alunos do 12.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, vão estrear mais uma peça; desta vez é uma adaptação teatral do “Conto da Ilha Desconhecida” de José Saramago.

A escolha deste conto de José Saramago foi especialmente pensada “para os seus colegas do final do ensino básico” por considerarem que, “não só o conteúdo se revela muito pertinente, especialmente no contexto social, educativo e cultural em que vivemos, como também que o Teatro pode constituir uma boa mediação de leitura de Saramago (tantas vezes difícil de estimular até aos alunos do ensino secundário)”. Claro que o facto deste conto fazer parte do Plano Nacional de Leitura foi mais um motivo que ponderaram.

Depois da estreia no auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes no dia 3 de março, esta peça irá entrar em digressão, dirigida não só para os alunos das outras escolas do concelho de Abrantes mas também em escolas de concelhos vizinhos.

O Curso de Artes do Espetáculo, na vertente Interpretação, do qual estes alunos são os primeiros finalistas, funciona na Escola Dr. Manuel Fernandes desde o ano letivo de 2014-15 e traduz uma das apostas do Agrupamento Nº 2 de Abrantes nas expressões artísticas. Segundo a Escola, ao longo destes três anos tem-se vindo a revelar uma experiência muito rica não só para os alunos envolvidos mas também para toda a comunidade educativa.

A estreia é às 21h30 de hoje, dia 3 de fevereiro, no auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes.

