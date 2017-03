Ténis – Atleta de Almeirim vence torneio de veteranos da Batalha

Gonçalo Andrade, da secção de ténis da Associação 20 kms de Almeirim, venceu o torneio de veteranos “Ponte da Boutaca”, promovido pela União Desportiva da Batalha, naquela que foi a sua primeira vitória no escalão +45 anos. No jogo decisivo, o tenista de Almeirim venceu por 7/5 e 6/4 o tenista Luís Nuno Gaspar, do CT Azeméis, que defendia o estatuto de principal favorito à vitória, ao ocupar o 12.º lugar do ranking nacional. Para chegar à final, Gonçalo Andrade, que não tem ranking nacional neste escalão, venceu o cabeça-de-série nº4, Marco Aguiar, e o cabeça-de-série n.º 2, Paulo Carmo, para além de ter vencido na ronda inaugural, Licínio Aniceto, do CT Torres Vedras.

Também no fim-de-semana de 25 e 26 de Fevereiro, José Rodrigues e Tomás Evaristo atingiram os quartos-de-final do Campeonato Regional Absoluto da Associação de Ténis de Leiria, ao passo que Bernardo Nunes ficou pelo caminho na ronda inaugural, em singulares.

A dupla de tenista da Secção de Ténis da Associação 20 kms de Almeirim, José Rodrigues e Tomás Evaristo, saiu derrotada do Campeonato Regional Absoluto nos Quartos-de-Final, em singulares e em pares. Em pares, José Rodrigues e Tomás Evaristo, que defendiam o estatuto de 3.º cabeças-de-série, cederam frente a Gonçalo Santos e Pedro Rodrigues, do Clube Ténis das Caldas da Raínha, por duplo 6/3. Em singulares, José Rodrigues e Tomás Evaristo cederam também nos Quartos-de-Final. José Rodrigues perdeu frente a Duarte Sousa, também a jogar em casa, num disputado encontro que terminou com os parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Já Tomás Evaristo perdeu frente ao 2.º cabeça-de-série, Fábio Ferreira, do CITL, por 6/2 e 6/1.

A final do Campeonato Regional Absoluto da Associação de Ténis de Leiria disputa-se no próximo Sábado, 4 de Março, entre Fábio Ferreira e João Inês.

