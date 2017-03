Peixe em vias de extinção encontrado na vala de Alvísquer na Ribeira de Santarém

Investigadores universitários que estão a estudar esta espécie exclusiva de Portugal vão estar presentes na ação de reabilitação que o Município de Santarém em colaboração com a União de Freguesias da Cidade de Santarém promovem no próximo dia 4 de março. Trata-se de mais uma ação do Projeto “Reabilitar Troço a Troço” (RTT). Esta ação de reabilitação, a segunda deste ano, irá decorrer no troço da Vala de Alvisquer, junto à Ponte de Alcorce, na Ribeira de Santarém.

O Projeto RTT é promovido pela equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade (EMAS) do Município de Santarém, desde junho de 2012, e já contabiliza até à data 13 troços reabilitados. Este projeto constitui-se como um dos vetores da Estratégia Pública para a Sustentabilidade dos Recursos Hídricos a Nível Local, tendo por objetivo sensibilizar e envolver os proprietários dos terrenos confinantes com linhas de água na perspetiva de, troço a troço, restabelecer a conetividade dos cursos de água.

Sendo um projeto de capacitação para a inovação na gestão sustentável da água, aliado à dinâmica criada de sustentabilidade local, posiciona o Município de Santarém como pioneiro e visionário em estratégias públicas inovadoras na proteção, conservação e melhoria da qualidade das massas de água.

A ação de reabilitação conta com a colaboração do Clube de Canoagem Scalabitano e, com a presença dos investigadores Filipe Ribeiro do MARE e Ana Veríssimo da CIBIO, que atualmente se encontram a estudar a população de Boga de boca-arqueada-de-Lisboa, espécie exclusiva de Portugal, detetada nesta linha de água e que se encontra severamente ameaçada. Por sua vez, o investigador Pedro Teiga da Engenho e Rio, marcará presença e partilhará com os presentes os seus conhecimentos enquanto especialista em reabilitação de rios e ribeiras com o envolvimento ativo da população.

No mesmo dia, será constituído um Sumidouro de CO2 no terreno adjacente à margem direita da Vala de Alvisquer, com a plantação de diversas espécies autóctones, atribuídas no âmbito do Programa Floresta Comum, promovido pela QUERCUS. Esta ação, é por sua vez integrada no âmbito do projeto “Raízes da Sustentabilidade”, também concebido pela EMAS, com o desígnio de contribuir para o cumprimento das medidas do Pacto de Autarcas.

