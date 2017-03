O açaimo à informação

A preocupação dos políticos no controle da informação, desde a sua origem à disseminação na opinião pública, é um velho açaimo à verdade dos conteúdos. O Estado Novo criou, em 1936, uma lei que, resumidamente, lavrava assim: não têm validade para quaisquer efeitos legais os anúncios judiciais publicados em jornais de ideologia oposta à do Estado; responsabilizam-se também os funcionários desses órgãos de informação que aceitaram tais anúncios publicados e contrários às disposições. Era a Censura, um fenómeno singular da longevidade política de Salazar, em que o Lápis Azul foi o seu símbolo. A Censura cortava a azul e carimbava os conteúdos informativos: “autorizado”, “autorizado com cortes”, “cortado” ou “suspenso”. Sofreram perseguições alguns órgãos de informação que não aceitaram o jugo da mentira: Comércio do Funchal, Notícias da Amadora, Jornal do Fundão… Matriz identitária das Beiras, o Jornal do Fundão, fundado por António Paulouro, foi quem mais sentiu o efeito nefasto dos censores do regime fascista, tendo sido suspenso por seis meses, em 1965. Em Santarém, perante a captura do paquete Santa Maria e o início da Guerra em Angola, em 1961, e os cuidados no teor da divulgação jornalística, o então Governador Civil, brigadeiro Lino Valente, reuniu com os diretores dos órgãos de informação concelhios. Referindo “as responsabilidades da Imprensa pela sua influência na opinião pública e os seus propósitos de bem servirem”, recebeu de alguns presentes “eloquentes afirmações de fé nos destinos da Pátria”. Como se deduz, salvaguardava-se a recriação propagandística e elogiosa da realidade em que a “aparência valia a realidade”. O regime do Estado Novo parecia assumir a excelência da imprensa enquanto meio de formação e açaimava-a! O 25 de Abril operou mudanças que, apesar de tudo, dificilmente chegaram a uns tantos relapsos com poderes públicos, receosos da liberdade de expressão e de informação. Ora, em ano de eleições cá no Concelho, ainda resiste quem não se deixa açaimar!

Arnaldo Vasques