Mês da Enguia – Mais restaurantes e oferta turística reforçada em Salvaterra de Magos

A 21ª edição do Mês da Enguia, iniciativa gastronómica de Salvaterra de Magos, tem este ano 19 restaurantes aderentes que vão servir pratos de enguia e outras iguarias do concelho até 2 de abril. Este ano há mais restaurantes e a autarquia juntou também uma oferta cultural reforçada, sobretudo no requalificado espaço da Falcoaria Real, onde vão estar patentes interessantes exposições.

Este ano Salvaterra tem ainda mais motivos de interesse, não só pela natureza e pelas inúmeras possibilidades de contato com o rio, mas porque tem a arte da falcoaria já classificada como Património Imaterial da UNESCO.

Hélder Esménio salientou que esta iniciativa gastronómica “foi a forma que Salvaterra encontrou de promover a sua economia local, nomeadamente, a restauração, o alojamento, os operadores turísticos, os produtores locais, os artesãos, a nossa panificação e a nossa cultura”.

Sobre o Mês da Enguia, o dirigente do turismo falou da importância dos restaurantes aderirem ao projeto de certificação em curso para estarem presentes na carta gastronómica e do guia de restaurantes do Ribatejo. “A certificação não é nada difícil e traz vantagens. O guia do Alentejo já esgotou na FNAC e na Bertrand”, informou Ceia da Silva. Apelou ainda aos restaurantes para que, durante este mês, promovam a restante oferta turística do concelho junto dos seus clientes.

Para o autarca, este é já um evento de âmbito nacional e para isso contribui também a Feira de Artesanato e Produtos Locais que decorre durante estes dias, num espaço de 1000 metros quadrados, e onde vão 95 expositores de produtos e serviços do concelho, por onde vão passar grupos de folclore, bandas filarmónicas, associações desportivas e culturais e artistas convidados, com destaque para o Avô Cantigas (dia 19 de março) e o Rouxinol Faduncho (dia 25 de março). A feira abre de sexta a domingo, durante o Mês da Enguia.

Destaque ainda para a exposição sobre Salvaterra nos tempos de D. Manuel I, que assinala os 500 anos do Foral Manuelino dado a Salvaterra, na Capela Real.

Programa de animação:

MARÇO

Sexta-feira – Dia 3

21h00 Arruada com Mediterrâneos – Teatro de Andas e Tocandar

(Percurso: Largo da Câmara/Rua 25 Abril/Av. Dr. Roberto Ferreira da Fonseca/Feira de Artesanato)

Salvaterra de Magos

21h30 Inauguração da Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

21h45 Animação com Mediterrâneos – Teatro de Andas e Tocandar

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Espetáculo com Academia Vanessa Silva

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sábado – Dia 04

15h00 IX Festidance

Pavilhão Desportivo Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Associação Dream Dancing

15h00 Inauguração da Exposição “Enguia: Pesca e Tradição”

Biblioteca Municipal – Salvaterra de Magos

15h30 Inauguração da Exposição “Salvaterra de Magos no Tempo de D. Manuel I – 500 Anos do Foral Manuelino (1517-2017)”

Capela Real – Salvaterra de Magos

16h00 Inauguração da Exposição Fotográfica “Tejo, como te Revejo” de Pedro Inácio

Edifício do Cais da Vala – Salvaterra de Magos

17h00 Espetáculo de Teatro de Andas “Andreína y Gervásio”

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

21h00 Atuação da Tuist – Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Baile com Susana Vargas

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Domingo – Dia 5

07h00 V Convívio de Pesca Desportiva “Mês da Enguia”

Barragem de Magos

Org: Ccd do Pessoal do Município de Salvaterra de Magos

10h00 Torneio de Futebol de Rua

Largo das Festas – Marinhais

Org: Grupo Desportivo de Marinhais

10h30 Xvi Prova de Natação “Konta Kilómetros”

Piscinas Municipais – Salvaterra de Magos

11h30 Inauguração da Exposição “Momentos de Felicidade” de Miguel Quintas

Mercado de Cultura – Marinhais

12h00 IX Festival das Sopas

Pavilhão das Festas – Marinhais

Org: Comissão de Festas 2017

15h00 Inauguração da Exposição “Borboletas – Um Património Natural no Concelho de Salvaterra de Magos”, com Macrofotografia de João Bento

Galeria de Exposições da Falcoaria Real – Salvaterra de Magos

16h00 Demonstração de Kempo Karaté Havaiano e Dança Tradicional Havaiana – Pela Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Concerto com a Banda da Academia de Música Salvaterrense

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sexta-feira – Dia 10

21h00 Atuação da Marcha Popular Coração do Ribatejo

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Atuação da Associação Dream Dancing

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sábado – Dia 11

09h00 Torneio de Abertura de Época de Ténis

Zona Desportiva – Salvaterra de Magos

Org: Clube Náutico de Salvaterra de Magos

10h00 Torneio Projeto Jovem Judo Salvaterra 2017

Pavilhão Desportivo Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Judo Clube Salvaterra e Associação de Judo do Distrito de Santarém

16h00 Demonstração de Taekwondo pela Escola de Taekwondo de Salvaterra de Magos

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Teatro de Marionetas “O Caçador” (antigo Teatro dos Robertos)

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Salvaterra de Magos

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

20h00 Jantar/Convívio do Dia da Mulher

Pavilhão das Festas – Marinhais

Org: Comissão de Festas 2017

20h00 Jantar Dia da Mulher

Celeiro da Vala – Salvaterra de Magos

Org: Comissão de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango 2017

21h30 Espetáculo com Raízes do Minho

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Domingo – Dia 12

09h00 13º Passeio Btt “Por Vales e Montes da Charneca Ribatejana”

Glória do Ribatejo

Org: Glória Btt

09h30 Passeio a Cavalo

Picadeiro Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Comissão de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango 2017

09h30 Inauguração dos Novos Campos e Torneio Aberto de Pétanca Muge

Org: Associação de Amigos da Pétanca de Muge

10h00 Correr Solidário “Pelos Trilhos da Barragem”

Barragem de Magos

Org: Cbes Foros de Salvaterra

10h00 Vii Torneio de Sueca

Pavilhão da Comissão de Festas – Foros de Salvaterra

Org: Rancho Típico dos Foros de Salvaterra

16h00 Teatro Solidário “Vamos Abraçar a Marta”

Mercado de Cultura – Marinhais

Org: Grupo de Teatro da Associação o Batuque

16h00 Showcooking com Pedro Jorge e apresentação do seu livro “Vamos Comer!”

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Atuação do Grupo de Concertinas da Sertã

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação da Tuna Académica da Universidade de Évora

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sexta-feira – Dia 17

21h00 Atuação das Crianças do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Baile com Beu

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sábado – Dia 18

10h30 Passeio de Automóveis Clássicos Acp

(Viaturas Expostas Entre As 11h30/13h30 no Cais da Vala)

Org: Acp

11h00 “Enguias à Profissional” com Chef Noélia Costa e Chef Gisela Chaves (Showcooking – Projeto Praça com Vida)

Mercado Diário – Salvaterra de Magos

14h30 Taça do Ribatejo em Canoagem 200m, Troféu Manuel Pedro Pinto Pereira

Barragem de Magos

Org: Clube Náutico de Salvaterra de Magos

16h00 Demonstração de Artes Marciais pela Associação de Shorinji Kempo do Concelho de Salvaterra de Magos

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Atuação do Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Grupo de Danças “Os Lusitanos” de Marinhais

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

21h00 Atuação do Rancho Folclórico Tá-Mar da Nazaré

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Baile com Jorge Paulo

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Domingo – Dia 19

09h00 Passeio de Motas Antigas

Largo das Festas – Foros de Salvaterra

Org: Associação dos Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra

10h00 Passeio Canino Solidário “Vem Levar-nos a Passear”

Canil Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Associação Vira Latas

15h00 O Dia da Dança VI

Pavilhão Desportivo Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Associação de Dança Mc Company

16h00 Espetáculo com Avô Cantigas

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico “As Janeiras” de Glória do Ribatejo

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Terça-feira – Dia 21

18h30 Entrega de PréMios do Concurso de Poesia “Salvaterra: As Gentes e O Rio”, no Âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Poesia

Biblioteca Municipal – Salvaterra de Magos

Sexta-feira – Dia 24

19h00 “Gastronomia Típica da Glória”

Ringue Desportivo – Glória do Ribatejo

Org: Comissão de Festas 2017

21h00 Atuação do Rancho Típico dos Foros de Salvaterra

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Atuação da Associação Mc Company

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Sábado – Dia 25

09h00 Vii Encontro Infantil de Taekwondo

Pavilhão Desportivo Municipal – Salvaterra de Magos

Org: Escola de Taekwondo de Salvaterra de Magos

12h00 “Gastronomia Típica da Glória” Ringue

Desportivo – Glória do Ribatejo

Org: Comissão de Festas 2017

14h00 Regata Turística em Canoagem, Salvaterra de Magos/Escaroupim

Cais da Vala Real – Salvaterra de Magos

Org: Clube Náutico de Salvaterra de Magos

16h00 Espetáculo de Fantoches “João Aldrabão” e “Lorpa” pelo Grupo de Marionetas Subúrbio

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Atuação do Grupo de Concertinas de Safurdão

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico do Granho

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

20h00 “Noite da Enguia” (Evento Gastronómico)

Casa do Povo – Glória do Ribatejo

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo

21h00 Conversas C’Arte “O Poeta, o Poema e a Vida”

Sede da Associação O Batuque – Marinhais

Org: Associação O Batuque

21h00 Baile da Pinha Pavilhão das Festas – Marinhais

Org: Comissão de Festas 2017

21h30 Peça “Fim de Linha” de Letízia Russo, com direção e encenação de Nuno Crespo

Mercado da Cultura – Marinhais

Org: Associação de Teatro Paulo Claro – “Rapazes D’aldeia”

22h00 Espetáculo com Rouxinol Faduncho

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel Salvaterra de Magos

Domingo – Dia 26

10h30 Xvii Edição dos 12km de Salvaterra – Prova Prof. António Lopes

Largo dos Combatentes – Salvaterra de Magos

Org: Acs – Amigos da Corrida de Salvaterra

10h35 11ª Caminhada “Mexa-se como Nós”

Largo dos Combatentes – Salvaterra de Magos

Org: Acs – Amigos da Corrida de Salvaterra

16h00 Demonstração de Zumba e Strong By Zumba

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Concerto com a Soc. Filarmónica de Muge

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico “Os Avieiros” do Escaroupim

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

19h00 Peça “Fim de Linha” de Letízia Russo, com Direção e Encenação de Nuno Crespo

Celeiro da Vala – Salvaterra de Magos

Org: Assoc. de Teatro Paulo Claro – “Rapazes D’aldeia”

Sexta-feira – Dia 31

21h00 Atuação da Marcha Última Corrida Real de Salvaterra

Feira de Artesanato e de Produtos Regionai

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h000 Atuação da Associação Danças e Cantares da Várzea Fresca

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Abril

Sábado – Dia 1

16h00 Atuação do Coro da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

17h00 Atuação de Aj Dance Crew

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

21h00 Espetáculo de Ginástica Acrobática – Cuab

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

22h00 Baile com Pedro Melão

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

Domingo – Dia 2

17h00 Demonstração de Danças Desportivas do Clube Desportivo Salvaterrense

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

18h00 Atuação do Rancho Folclórico Regional Infantil dos Foros de Salvaterra

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

19h00 Atribuição dos Prémios Mês da Enguia

Feira de Artesanato e de Produtos Regionais

Pavilhão Inatel – Salvaterra de Magos

