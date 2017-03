Editorial – A boa notícia que morreu nas redes sociais

Foi uma ideia meritória a que moveu o tomarense Guilherme Rosa a propor trasladar uma das oliveiras milenares de Mouriscas para Londres, onde é actualmente vereador. Ideia meritória, mas com final infeliz, por incompreendida. O propósito da singular iniciativa era o de assinalar a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda hoje em vigor, o célebre Tratado de Windsor, assinado entre Portugal e Inglaterra em 1386 (na sequência da ajuda, aliás decisiva, que então recebemos dos ingleses na batalha de Aljubarrota, e que pôs fim à crise dinástica de 1383-85).

Registe-se que esta pretensão do autarca luso-britânico foi muito bem acolhida em Mouriscas, no concelho de Abrantes, onde está localizada a árvore mais antiga existente em Portugal, com a longeva idade de 3.350 anos – justamente a oliveira que faz a manchete desta edição de O Ribatejo e que integra a denominada Rota das Oliveiras Milenares de Mouriscas. Sendo que também já tinha ilustrado a notícia da nossa edição online onde viajou célere pelas redes sociais. Talvez, precisamente, por causa dessa sugestiva ilustração e do breve texto que lhe servia de suporte, tenhamos, também nós, contribuído inadvertidamente para alimentar a fogueira da incompreensão que lavrou nas redes sociais – espaço onde sabemos como a condenação é quase sempre preconceituosa e ligeira, mas dolosamente eficaz.

Infelizmente, essa contestação espelhada em milhares de comentários desfavoráveis ao caso – acrescida do irreflectido abaixo-assinado promovido pelo PAN – conduziu à inevitável suspensão, sine die, do interessante projecto de trasladar uma das anciãs oliveiras de Mouriscas, para a replantar numa praça de Londres. E é pena que isso tenha acontecido, por que a ideia que sustentava tão original proposta era bem razoável. E, mais importante, avalizava, no testemunho simbólico de uma oliveira anciã, a memória histórica de Portugal na capital britânica. Morreu assim – esperemos que apenas em morte suspensa – uma ideia tão louvável quanto genuína, de quem, saudoso da sua pátria e tendo alcançado cargo de relevo político no país de acolhimento, pretendia tão só homenagear Portugal. Não com a bíblica oliveira dos 3.250 anos, contemporânea do exílio de Moisés no antigo Egipto, e que, infelizmente, contribuiu para esta imensa embrulhada que se instalou, mas de uma outra, mais jovem – uma jovem de 650 anos apenas, se nos é permitida a ironia – para assinalar a efeméride do célebre Tratado de Windsor, ainda actualmente em vigor, e onde ficou estabelecido um duradouro pacto de apoio mútuo entre Portugal e Inglaterra, que só estremeceu no séc. XIX, com o ultimato do Mapa-Cor-de-Rosa, que viria a inspirar Alfredo Keil, na altura a viver no Ribatejo, a compor a Portuguesa, o nosso hino nacional.

Mas isto são outras histórias que não vêm ao caso, mas que nos podem ajudar a compreender a importância da memória histórica e do dever de a assinalarmos com o adequado relevo. Exactamente como foi o caso desta originalíssima proposta do autarca luso-britânico Guilherme Rosa – filho do empresário tomarense Eurico Rosa, por sinal responsável da primeira delegação que este jornal teve em Tomar. O nosso desejo é que ainda venha a materializar-se, depois que o pó assente e o tempo ajude a dissipar esta incompreensão que alastrou no sorvedoiro das efémeras paixões que são o alimento natural das redes sociais.

Joaquim Duarte

Relacionado