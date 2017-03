Complexo Desportivo de Rio Maior organiza Estágio de Triatlo na Páscoa

De 4 a 8 de abril vai realizar-se no Complexo Desportivo de Rio Maior mais um estágio de triatlo, aberto à participação de todos os atletas. Esta será mais uma oportunidade de treinar com triatletas internacionais, sob orientação do treinador Sérgio Santos, quatro vezes treinador olímpico, com vasta experiência no alto rendimento.

Depois dos Estágios de Natal, irá desta vez realizar-se um estágio na Páscoa para quem queira aceitar um desafio estimulante. Este estágio dirige-se a todos os atletas com mais de 13 anos e paixão pelo desporto.

Este estágio inclui todo o enquadramento técnico e programação de treino, seguro desportivo, o acesso a todas as instalações do Complexo Desportivo e o alojamento em regime de pensão completa no Centro de Estágios.

O Complexo Desportivo de Rio Maior é um local de referência para a preparação de atletas de todo o mundo, e em especial, um local privilegiado para a preparação de triatletas, reunindo condições ideais para a prática dos três segmentos: natação, ciclismo e corrida.

A piscina coberta de 50m, a pista sintética de 400m, o moderno e bem apetrechado ginásio, bem como as estradas para a prática do ciclismo e os trilhos pela Serra dos Candeeiros, tornam este estágio uma magnífica oportunidade para os triatletas.

A realização do estágio estará sempre dependente de um número mínimo de participantes. O eventual cancelamento comportará o reembolso dos valores pagos.