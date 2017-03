Carnaval em Santarém – Cerca de 8.000 pessoas assistiram ao grande desfile na cidade

Cerca de 8.000 pessoas terão assistido esta terça-feira ao desfile de Carnaval de Santarém, segundo a organização. O Jardim de S. Bento em Santarém foi o local escolhido para o desfile de Carnaval organizado pela Câmara Municipal de Santarém em parceria com a Viver Santarém, as Associações Culturais e Desportivas e as IPSS do Concelho, que ao longo do percurso apresentaram os seus carros alegóricos, máscaras e coreografias.

O júri que avaliou os grupos carnavalescos atribuiu o primeiro lugar ao Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontainhas, com um prémio no valor de 750€, o segundo lugar à Associação Recreativa e Cultural da Gansaria com um prémio de 500€ e o terceiro lugar à Associação Desportiva Atlético Clube Cruz de Cristo da Póvoa da Isenta com um prémio de 250€. Foi ainda atribuído o prémio de 500€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede como sendo o grupo de figurantes que mais se evidenciou durante todo o desfile.

Durante cinco dias, a cidade de Santarém festejou o Carnaval com inúmeras atividades, como desfile de 1.400 crianças pelo centro histórico e o Baile Interinstitucional com 400 foliões.

