Santarém adere à Campanha do IPO “Comer Bem Dá Saúde”

A Câmara Municipal de Santarém aderiu à Campanha “Comer Bem Dá Saúde”, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), com o objetivo de fomentar hábitos de alimentação saudável em escolas do primeiro ciclo e jardins-de-infância. Pautada por essa motivação, e com as informações que têm vindo a ser divulgadas pela Direção Geral de Saúde, a LPCC promove a Edição de 2017 da Campanha “Comer Bem Dá Saúde”, destinada a esse público-alvo.

O projeto decorre durante o mês de março, com a introdução de um alimento saudável no almoço das crianças, no refeitório das escolas. A autarquia e a empresa responsável pela confeção das refeições ajustaram as suas ementas de acordo com os alimentos e os dias propostos. Para o dia 2 de março os brócolos são o alimento escolhido e a ementa é peru estufado com fusilli e brócolos; dia 9 de março a refeição deve contemplar o feijão sendo a sopa dessa leguminosa; no dia 16 de março a sobremesa é laranja e, no dia 23 de março, iogurte. No último dia, 30 de março, a ementa deve conter abóbora e por isso, o prato principal é cubos de porco estufados com macarrão, cenoura, abóbora, feijão-verde e salada de alface.

Aos professores das turmas que aderiram a este projeto é entregue um texto salientando as qualidades de cada um destes alimentos e as vantagens de uma alimentação saudável.

Para os alunos que participarem no projeto é entregue um íman com a roda dos alimentos com uma mensagem e um cartão para confirmar o consumo do alimento no refeitório. No final, as crianças que tenham o cartão completo são premiadas com o diploma “Herói Saudável”.

