Como Santarém venceu a tuberculose

A tuberculose foi um flagelo que assolou Portugal, sobretudo entre finais do século XIX e a primeira metade do XX. A miséria era grande, a tuberculose alastrava. Existiam apenas seis dispensários e quatro sanatórios. O prapagar da epidemia não era um problema encarado com seriedade e combatido eficazmente. De quarto em quarto de hora, um português morria vitimado pela terrível doença! Emergindo novas preocupações assistenciais, o ano de 1934 trouxe um Dispensário para Santarém. A ANT-Assistência Nacional aos Tuberculosos, criou nesse ano um Dia Nacional de angariação de fundos, realizando-se na nossa cidade eventos com esse propósito. Desde um jogo de foot-ball, realizado no Stadium São Lázaro, opondo “Os Belenenses”, campeão nacional, a um misto de Leões, Operário e Académica, que perdemos por 11-2, a uma Festa Ribatejana, com toiros de Alberto Patrício & Irmão, animada pelo alpiarcense Malhou da Costa, a tudo se deitou mão para se obterem donativos. No Teatro Rosa Damasceno, Margarida Lopes de Almeida, “uma das mais altas expressões interpretativas da poesia universal”, elevou ao rubro uma sala a abarrotar, antecedida por notável conferência do Dr. Lopo de Carvalho, de Almeirim. Os médicos, Malfeito Monteiro, Ramiro Nobre e Manuel Branco, este presidente da então Delegação Distrital, empenharam-se no arranque e continuidade do processo. Em fevereiro de 1934 encontrava-se já mobilado o Dispensário, apetrechado com um aparelho de Raio X, tendo o Pavilhão uma envolvente ajardinada, delimitado por uma balaustrada, cujas custas correram pelos cofres da Câmara Municipal. Finalmente, em 3 de junho de 1934, com júbilo da populaça, inaugurou-se a “casinha”, o Dispensário que ainda lá está. Ainda lá está, é verdade, acompanhando estes novos tempos de dificuldades, com uma formidável equipa de enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo, sob a batuta do Dr. José Miguel. E tendo à porta a data de 24 de março, o Dia Mundial da Tuberculose, é nosso dever lembrar quem tão dedicadamente cuida de nós e dos nossos!

Arnaldo Vasques

Relacionado