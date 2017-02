Santarém, Cartaxo, Rio Maior e Azambuja unidos contra a poluição das pecuárias

Perante os graves problemas de poluição dos recursos hídricos e degradação da qualidade de vida da população, com origem na atividade pecuária, a Câmara Municipal de Santarém, tem em desenvolvimento o Projeto Intermunicipal para a Sustentabilidade da Atividade Pecuária que integra os Municípios de Rio Maior, Santarém, Cartaxo e Azambuja com os parceiros estratégicos, até ao momento, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV) e Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS).

Em nota de imprensa, a Câmara de Santarém afirma que “o objetivo é criar uma rede de parcerias com os atores relevantes, de forma a encontrar soluções que garantam a viabilidade da atividade económica, de peso na região do Ribatejo, associada a reduzidos impactes a nível do bem-estar das populações e da qualidade ambiental dos territórios”.

Segundo a nota de imprensa da Câmara de santarém, “o trabalho de discussão promovido permite concluir que é necessário além, do quadro legal em vigor, agilizar os processos, exigindo por isso uma articulação das entidades com competência na matéria para alavancar a urgente mudança cultural, que garanta um quadro de competitividade com responsabilidade social e ambiental dos produtores pecuários.

Neste sentido, os quatro municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Maior, (Rio Maior, Santarém, Cartaxo e Azambuja), organizam o Seminário “Potenciar sinergias na atividade pecuária”, no próximo dia 7 de março, em Santarém, no Instituto Politécnico de Santarém, no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologias em Santarém

Relacionado