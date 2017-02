Carnaval em Marinhais sem rei nem rainha

Até à hora do fecho desta edição, ainda não havia notícia sobre quem irá ser o rei e a rainha do Carnaval em Marinhais. Mas uma coisa é certa: os bailes e o corso vão mesmo realizar-se.

“Vamos para a rua sem rei, nem rainha, o importante é não parar, o Carnaval em Marinhais vai continuar”, declara Luís Cardoso “Chinês”, um dos resistentes que mantêm de pé a Associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais.

Com entradas livres, o Carnaval em Marinhais começa já no sábado com um baile muito animado pelo grupo Belo e Companhia.

Para segunda-feira de véspera do dia de Carnaval está marcado o grande baile, com o grupo Jorge, Paulo e Susana. “É já uma tradição este grupo vir ao nosso baile de segunda-feira, que é o maior da zona, sendo que o nosso pavilhão – onde cabem 700 pessoas – não chega para tanta gente que aqui vem divertir-se”, afirma Luís Chinês.

“Estamos ainda a preparar algumas surpresas para os bailes”, adianta este elemento da organização.

O tradicional corso de Carnaval realizar-se-á na terça-feira. “Este ano temos menos carros alegóricos, pois só tivemos duas semanas e meia de preparação, mas certamente vai ser o ano em que vai haver mais pessoas a pé no desfile”, adianta Luís Chinês. Também o percurso é este ano mais curto. Mantém-se o desfile na vila, pela estrada nacional 367, mas este ano será reduzida a distância para um quilómetro.

No ano passado a organização do Carnaval de Marinhais estima que tenham sido gastos cerca de 20 mil euros, valor que este ano vai ser bastante inferior. “Tivemos de cortar a sério nos gastos, mas quisemos manter o Carnaval de Marinhais”, afirma Luís Chinês, atualmente o tesoureiro da Associação.

“Andou-se a adiar, a adiar uma decisão sobre se avançávamos ou não com o Carnaval deste ano, até que há cerca de duas semanas e meia um grupo de 15 pessoas da terra decidiu avançar, com esforço e dedicação, com esta organização para manter a tradição do Carnaval de Marinhais”, adianta Luís Chinês, sublinhando os imprescindíveis patrocínios do comércio e das empresas locais, da Junta de Freguesia de Marinhais e da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.

Relacionado