União de Santarém quer Campo da Feira para acolher Cidade desportiva

Rodeada de enorme expectativa, a apresentação do projeto da Cidade Desportiva da UDS – União Desportiva de Santarém para o Campo da Feira encheu a sala da Assembleia Municipal de Santarém. Quinta-feira à noite, as instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria voltaram a fervilhar com as mais diversas opiniões sobre a futura ocupação do antigo campo da feira. Foram muitas as intervenções do público e de alguns eleitos de forças políticas da cidade, quase todos a elogiar a iniciativa. Na ausência do presidente da Câmara, assistiram à apresentação entre o público a vereadora do Desporto Inês Barroso e a diretora da Viver Santarém Cristina Santos.

Já há uma década que não se ouvia falar do futuro do Campo da Feira, para onde se sonharam alamedas, hotel e biblioteca desenhada por Niemeyer. O tempo transformou o antigo campo da feira em descampado de memórias, uma parte da cidade entregue ao vento que varre os papéis da feira quinzenal que vai alternando o uso do terreiro com o último parque estacionamento gratuito que ainda resta na cidade.

Sempre citado como “o último espaço nobre da cidade ainda disponível”, faz pensar no cuidado extra que é preciso ter com aquilo que vai encher aquele espaço municipal ainda por construir. Mas, tendo a Câmara em mãos já tanto espaço, sem se saber que destino lhe quer dar, vão surgindo as dúvidas…

Temos a ex-Escola Prática Cavalaria, como referiu Vítor Franco, deputado municipal do Bloco de Esquerda. Ou o terreno do ex-Complexo Desportivo Municipal Ladislau Botas, perto do bairro Suíço, como salientou o deputado municipal do movimento independente Mais Santarém, Armando Rosa.

Mas pelos cidadãos que intervieram – muitos na qualidade de pais, atletas, dirigentes desportivos, ex-autarcas – podemos afirmar que o projeto colhe tanta simpatia da cidade, quantas dúvidas quanto à sua concretização. Desde logo, pela frágil situação da protagonista da iniciativa, a União Desportiva de Santarém que atravessou o pior momento da sua história – ainda tem dívidas ao fisco, esteve entre 2008 e 2013 sem equipas em competição e a equipa sénior está agora na 2.ª distrital…

“Projeto só pode avançar depois de decisão do poder político”

“É um projeto ambicioso, por isso, em primeiro lugar tem de ser a cidade a querer”, começou por dizer José Gandarez, o presidente da assembleia geral do clube, adiantando que “o projeto já foi pensado há algum tempo e foi pensado principalmente para atender à necessidade de oferecer condições mínimas de formação aos nossos jovens”.

Foram iniciadas conversações com a Câmara, proprietária do campo Chã das Padeiras e do terreno no Campo da Feira. Atendendo às limitações financeiras do Município, o clube aceitou o desafio da elaborar um projeto e desafiou a sociedade de arquitetura Risco, do conhecido arquiteto Tomás Salgado, autor da Cidade Desportiva da Federação Portuguesa de Futebol, do Centro Cultural de Belém, entre outros.

Já com o esboço do projeto, os dirigentes da UDS apresentaram a proposta aos partidos, à Associação de Futebol de Santarém, aos outros clubes e à Santa Casa da Misericórdia de Santarém, proprietária da Praça de Toiros. “Estas reuniões preparatórias destinaram-se a conciliar os vários interesses”, disse José Gandarez, sublinhando que “não existe ainda posições dos partidos, pois não há ainda um modelo definido”. Tal como “não há qualquer acordo com a Câmara, e também não existe qualquer acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém para a transformação da Praça de Touros num pavilhão multiusos”, sublinhou José Gandarez.

“Só após uma decisão do poder político é poderemos avançar com as propostas”, disse o dirigente do clube, salientando que “para a UDS esta é uma questão premente, tendo em conta o objetivo desportivo de regressar aos campeonatos nacionais”.

No entanto, José Gandarez sublinha que “esta é uma obra para concretizar a médio e longo prazo, vai demorar entre 5 a 10 anos, para construir a Cidade Desportiva”. Para já, “não há um investidor que meta aqui os milhões necessários e também não há aqui qualquer intenção de fazer especulação imobiliária ou financeira”.

Um estádio com 4.000 lugares…

Um dos projetos a avançar em primeiro lugar será a reconversão do campo Chã das Padeiras num estádio com 4.000 lugares e que permita a realização de jogos internacionais de futebol ou de rugby. Estão previstos dois campos de futebol de 11, que poderão ser usados pelo rugby, um campo de futebol de 7 e dois de futebol de 5, e cinco campos de padel, um ginásio e um centro de formação desportiva. Tudo enquadrado por espaços verdes e com 350 lugares de estacionamento.

A “Cidade Desportiva” irá ocupar praticamente toda a área disponível do Campo Emílio Infante da Câmara, ficando apenas de pé a Casa do Campino.

Terreno é municipal, projeto é da União de Santarém

O antigo vereador do PSD Carlos Rodrigues referiu que “o campo Emílio Infante da Câmara é muito importante e nobre, mas está há 24 anos às moscas”. Por isso, felicitou os dirigentes da UDS pela iniciativa, com a ressalva de que “ainda muita água vai correr debaixo da ponte sobre o Tejo”, mas deixando os votos de “que se consiga reunir o consenso necessário para que uma obra desta dimensão se concretize seja ali ou noutro local”.

Manuel Inês, do Rugby Clube de Santarém, elogiou o projeto sublinhando, ser uma iniciativa de um clube e não um investimento público, apontando outros exemplos no país onde as autarquias cederam terrenos para o desenvolvimento de projetos desportivos de clubes.

“Trata-se de terrenos municipais a ceder a um clube, pelo que o Município deve acautelar que tenham uma utilização condigna, devendo ser ressalvada a partilha com outros clubes e a comunidade em geral”, defendeu o ex-vereador do PSD, João Leite, elogiando “a forma pro ativa como a UDS lança o projeto e promove este debate sobre a necessidade de infraestruturas desportivas na cidade.

Hugo Ribeiro, do CDS-PP, foi dos mais fervorosos defensores do projeto, lamentando que “Santarém não valorize a iniciativa privada, é a cidade das engonhadelas”.

A voz mais crítica ouvida em toda a sessão foi a de Armando Rosa, do Mais Santarém, considerando que “um projeto para ser sustentável tem de ter uma perspetiva de financiamento que não vi no vosso plano”. Recordou o projeto do complexo desportivo Ladislau Botas, lançado em 2001, elaborado por técnicos da Câmara, aprovado e financiado a 80% por fundos comunitários e que foi abortado já no mandato de Moita Flores, que teve de além de ter perdido todos os financiamentos para a obra ainda teve de pagar uma indemnização ao empreiteiro a quem a obra foi consignada e que já tinha o estaleiro montado. Para Armando Rosa, este terreno, perto do bairro Suíço, nos limites da cidade, e já infraestruturado, poderia ser uma alternativa para este projeto.

UDS aposta na formação para voltar aos campeonatos nacionais

José Gandarez respondeu que “há os investidores desportivos e os investidores imobiliários e, nesta fase, em que o clube ainda está na 2.ª distrital, já é complicado encontrar um investidor desportivo…Agora duvido muito que algum investidor queira ir fazer isto no bairro Suiço…”

“A UDS é um clube que deve depender da formação, e esta localização no centro da cidade é a que melhor responde aos interesses das crianças e jovens que atualmente têm de deslocar a Fazendas de Almeirim, Pernes, Moçarria ou Cartaxo para fazerem os seus treinos”. De resto, a falta de infraestruturas desportivas em Santarém é reconhecida por todos.

Luís Arrais, ex-autarca, professor, técnico e dirigente desportivo, louvou a “ambição e a audácia, esta nova dinâmica e fôlego da UDS”. Considera que se trata de um projeto moderno de acordo com as necessidades da cidade, do melhor que tenho visto em todo o mundo”.

Para Luís Arrais, este projeto marca uma mudança de paradigma, pois grande parte do investimento é privado – um projeto da UDS para a UDS – mas se juntarmos outros clubes tanto melhor”.

Sociedade Anónima Desportiva já aprovada

Enquanto isso, na semana passada, os sócios da UDS elegeram uma nova direção, presidida por Pedro Fernandes, e aprovaram em assembleia geral a alteração dos estatutos do clube para a constituição de uma SAD Desportiva. “O nosso objetivo é preparar a equipa da capital de distrito para voltar aos campeonatos nacionais, mas sem formação não há competição”.

José Gandarez referiu outros exemplos de autarquias que assinaram protocolos com clubes para a construção de infraestruturas desportivas, apontando os casos do Rugby Clube de Santarém que construiu o seu campo num terreno cedido pela autarquia por 25 anos e dos Scalabis Night Runners que recuperaram o edifício da sede cedido igualmente pelo município.

A praça de toiros da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, deverá ser transformada em pavilhão multiusos, numa segunda fase do projeto. Além de corridas de toiros, deverá ser a grande sala de espetáculos da cidade, com capacidade para receber concertos e outros espetáculos, bem como jogos de todas as modalidades de pavilhão, desde o basquetebol em que a UDS se sagrou campeã nacional, ao futsal.