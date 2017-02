Ténis – Tenistas de Santarém nas finais do torneio de Carnaval

O Torneio de Carnaval de 14 e 18 anos realizado no Clube de Ténis de Santarém teve a presença de tenistas do Clube em todas as suas finais. O torneio foi muito participado com cerca de 50 jovens com idades entre os 12 e 18 anos oriundos de vários pontos do País. Maria Carmo Ribeiro, do CTSantarem, foi vencedora e Tatiana Nachev e Jose Mário Silva finalistas. Pedro Vaz Clube Ténis de Santarém foi finalista do Torneio sub 14 e João Maia vencedor.

Martim Marujo de 13 anos do CTSantarem atingiu a sua primeira final num Torneio de sub 18 anos. António Seabra e Miguel Vaz do Clube Tenis de Santarém foram vencedores do torneio pares sub 18 frente a Tomás Evaristo e Miguel Vieira.

Gabriela e Carminho foram vencedoras em pares sub 14.

Relacionado