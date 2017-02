Samora Correia – “Puro Ribatejo, também nas rotundas

A requalificação das principais rotundas da vila de Samora Correia é uma das obras mais visíveis deste mandato da Junta de freguesia de Samora Correia. “Conseguimos requalificar três rotundas e em março contamos dar início às obras nas outras duas rotundas, entre elas a da Torre no Porto Alto que vai ser mais exigente em termos de obras”, afirma o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Hélio Justino.

“A esmagadora maioria das pessoas teve uma reação muito positiva em relação estas obras nas rotundas, quer pelo arranjo urbanístico que permitiram fazer nestas rotundas que estavam cobertas de mato, quer pela forma como o fizemos, na escolha dos temas que deixaram muitas pessoas surpreendidas pela positiva”, afirma o presidente Hélio Justino.

A primeira rotunda quando chegamos a Samora vindos de Santarém representa uma tradicional largada de toiros, com figuras em tamanho real não faltando sequer o posto do Largo do Calvário onde têm lugar as largadas. Para a segunda rotunda foi escolhido o slogan “Samora Correia, Puro Ribatejo” e o logo da vila com uma cabeça de toiro. A terceira rotunda já concluída retrata como era feito antigamente o trabalho da lavra, segundo uma fotografia de 1929, com o homem atrás do arado e a mulher a conduzir o cavalo, não faltando sequer as garças boieiras e um cão, também em tanhanho real, para dar mais realismo à cena.

Para a quarta rotunda, que deverá estar concluída dentro de um mês, foi escolhido o tema da pesca no rio Tejo, um tema muito querido em Porto Alto onde ainda permanece uma comunidade de pescadores avieiros. O tema da quinta rotunda, junto à torre, em Porto Alto, “vai ser uma surpresa”, refere o autarca.

Hélio Justino: “Saio com todos os compromissos cumpridos”

A cumprir o seu terceiro e último mandato, Hélio Justino diz-nos que vai sair com “a consciência de ter cumprido totalmente os compromissos que assumi, em cada ato eleitoral, com as pessoas da freguesia; falta, contudo, cumprir ainda uma promessa que vamos concretizar que é a construção do novo parque infantil de Porto Alto, que só não foi ainda feito por dificuldades com o terreno”. De resto, adianta, “fomos até além dos compromissos, com muitas pequenas obras, ao alcance dos nossos serviços”.

Ao cabo de quase 12 anos à frente da freguesia, Hélio Justino diz que “ainda há muitas pessoas que nos vêm apresentar problemas que não cabe à Junta de Freguesia resolver diretamente e alguns não se conseguiram resolver ainda”. É o caso da variante da EN118 em Samora Correia que permitiria retirar do centro da vila o trânsito de pesados que ali se faz sentir intensamente. “Já estivemos à beira de um acordo com a Infraestruturas de Portugal, mas depois a obra ficou à espera de financiamento”, adianta Hélio Justino.

“Só para que se tenha a noção das diferentes dimensões, veja-se que a Junta de Freguesia de Samora, uma das 30 maiores do país, tem 16 funcionários e um orçamento anual de 650 mil euros, enquanto que a Câmara de Benavente tem 300 funcionários e 19 milhões de euros de orçamento”, afirma Hélio Justino, reconhecendo que “para as pessoas não interessa se a obra compete à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal ou à administração central…”

Hélio Justino faz um “balanço muito positivo do trabalho realizado: “É um trabalho de equipa, foram precisas muitas pessoas boas para fazermos tudo o que fizemos durante estes anos”.

“Tudo o que fizemos enche-nos de satisfação, concretizámos muitos objetivos que demoraram anos a conseguir, lançámos algumas atividades novas, como a Semana Taurina em inícios de maio, que hoje já faz do calendário das festas da região”. Mas para Hélio Justino, “há uma coisa que para mim é mais importante, que foi a criação do slogan Samora Correia, Puro Ribatejo, que foi um momento feliz de inspiração e que diz muito a esta terra e a esta gente”.

O presidente da Junta de Freguesia admite que “gostaria de ter a terra muito melhor, mas não levo grandes mágoas, pois estou bem consciente das capacidades de intervenção da Junta de Freguesia e das suas limitações, embora seja sempre possível fazer melhor”.