Samora Correia – O que tem de diferente o nosso Carnaval?

O que tem de diferente o Carnaval em Samora Correia? “Temos uma mistura de Carnaval trapalhão português com uma parte de samba, e depois temos o fundamental que é a inspiração de Joaquim Salvador e dos Revisteiros, que conseguem transportar todo um universo cénico e espetacular para o nosso Carnaval”, afirma Dora Coutinho, a presidente da ARCAS – Associação Recreativa e Cultural de Samora Correia, responsável pela organização do Carnaval. “E depois temos sempre uma multidão de cores, cada ano é uma surpresa, com os diferentes temas escolhidos pelos grupos de foliões”, acrescenta a dirigente da ARCAS. “Ano após ano tem havido a preocupação em melhorar a apresentação dos carros alegóricos e das figuras”, sublinha Dora Coutinho. Este ano voltam a ser 12 os carros alegóricos que vão participar nos desfiles pelas ruas da cidade, cada um deles animado por um grupo de foliões. Assim, temos os Galhofas, os Saltitões, os Haja Alegria, os rebeldes, a Fundação Padre Tobias, os Revisteiros, , as Seniores, a AREPA de Porto Alto e a passerelle sambista da ARCAS.

Apesar da crise, o Carnaval de Samora Correia tem conseguido manter o orçamento, este ano a rondar os 35 mil euros. “Contamos com os apoios monetários e logísticos da Câmara de Benavente, da Junta de Samora e da Entidade Regional de Turismo Alentejo/Ribatejo, mas estes apoios apenas cobrem uma parte do orçamento, o restante temos de angariar em patrocínios junto das empresas e do comércio local e organizamos vários eventos ao longo do ano para angariar receitas”, afirma Dora Coutinho. Embora as entradas para assistir aos desfiles do corso carnavalesco sejam livres, o público é convidado a contribuir com o donativo para ajudar às despesas, e a organização conta ainda com as receitas dos bailes de carnaval e do aluguer dos terrados das roulottes de farturas e de comes e bebes.

“Claro que só é possível fazer um Carnaval desta dimensão e com este orçamento, porque temos o contributo fundamental de muitas dezenas de voluntários que oferecem a mão de obra para todos os preparativos e dos grupos de confecionam os seus próprios figurinos e das cerca de cinco centenas de figurantes que animam o desfile”, salienta a presidente da ARCAS.

Dora Coutinho justifica a adesão dos samorenses a esta organização com as raízes já centenárias das festividades carnavalescas em Samora, que resultaram desde 1987 num desfile organizado, que tem vindo a melhorar ano após ano na melhoria da apresentação dos carros alegóricos e das figuras.

