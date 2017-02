Notícia atualizada – Oliveira mais antiga de Portugal está em Mouriscas mas já não vai para Londres

A Oliveira do Mouchão, plantada em Mouriscas (Abrantes), considerada a árvore mais antiga de Portugal, com 3.350 anos, vai permanecer plantada na aldeia, apesar de ter sido uma das árvores possíveis de rumar para Londres, para ser plantada numa praça desta cidade, por sugestão do vereador luso-britânico Guilherme Rosa. Afinal, o que está previsto é que seja uma das outras cerca de 20 oliveiras milenares de Mouriscas que vá ser replantada em Londres, sob proposta deste vereador que tem raízes em Tomar. Há alguns proprietários já dispostos a ceder uma destas árvores milenares e a aldeia está a discutir esta transferência. O vereador propõe que a oliveira irá ostentar a frase “A Árvore da Aliança”, numa evocação ao tratado que desde 1373 une Portugal a Inglaterra e que é dos mais antigos do mundo.

Segundo um dos guardiães destas árvores milenares, António Louro, a Oliveira do Mouchão “não sai da terra, com toda a certeza”. Recorde-se que três habitantes de Mouriscas, António Louro, Aristides Lopes e João Abreu criaram um grupo de cidadãos no sentido de formar várias rotas turísticas na aldeia, entre elas a Rota das Oliveiras Milenares, que preserva estas árvores. A Oliveira do Mouchão está plantada em Cascalhos, na localidades de Mouriscas. Tem um perímetro de 11,2 metros na base e a cerca de 1,5m de altura chega a ter 6,5 metros de largura. Do tronco aos primeiros ramos vão mais de 3 metros.

Segundo António Louro, a ideia do vereador de Londres poderá contribuir para dar maior visibilidade ao olival milenar de Mouriscas, ajudando na preservação das oliveiras da freguesia, outrora conhecida como Mata Real de Alfanzira.

Esta árvore chegou a estar classificada como de interesse público pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que lhe atribuiu apenas cerca de 340 anos.

Questionado pela Lusa sobre a possibilidade de transferência de uma oliveira milenar Londres, Domingos Patacho, da associação ambientalista Quercus, disse que, apesar de não haver informação sobre qual o exemplar a transferir, o processo “fragiliza sempre a árvore”.