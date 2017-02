Futsal – Infantis vitorianos já estão na grande final do Campeonato Distrital

Uma semana após a conquista do primeiro Campeonato Distrital da temporada 2016/17, pela mão da equipa sénior feminina, continuam a suceder-se a ritmo alucinante os êxitos desportivos do Vitória Clube de Santarém, que se assume cada vez mais como a maior potência do distrito no âmbito do futsal de formação: o passado fim de semana proporcionou vários momentos altos, com grande destaque para o apuramento da equipa de infantis “A” para a grande final (a duas mãos) do Campeonato Distrital da categoria.

Num momento em que faltam ainda duas rondas para o final da 1.ª fase, o 1.º lugar da série A da prova ficou matematicamente assegurado após o expressivo triunfo caseiro por 9-3 diante do Laranja Mecânica FC, um dos melhores conjuntos da competição, valendo os tentos de Duarte Nunes (6), Xavi Malpique (2) e Zé Miguel.

Excelente tónico para a participação da equipa orientada por Carla Paulino no próximo fim de semana (25 e 26 de Fevereiro) no prestigiado Almada Cup, onde defrontará, no seu grupo, o Sport Lisboa e Benfica e os campeões da AF Porto, o ADCR Caxinas, numa competição que contempla ainda o Sporting Clube de Portugal, o Santo Tirso Futsal (AF Braga) e os anfitriões do Cova da Piedade (AF Setúbal).

Nova oportunidade de o Vitória Clube de Santarém exibir no plano nacional a qualidade do trabalho que desenvolve quotidianamente no âmbito das camadas jovens, assumindo mais uma vez a responsabilidade de representar o concelho de Santarém numa das maiores montras do futsal de formação do País.

Juniores líderes

após vitória épica

Outro dos grandes destaques da jornada recai no imperial triunfo da equipa de juniores masculinos do Vitória CS em casa do então líder AD Mação, por 4-3, sucesso que valeu o regresso da turma de Pedro Silva e Pedro Nuno à liderança do Campeonato Distrital, num momento em que faltam apenas três rondas para o término da prova.

Após um início periclitante, com o adversário a atingir uma vantagem de dois golos logo nos primeiros instantes da partida, e apesar de desperdiçarem uma grande penalidade e três livres de 10 metros, os escalabitanos souberam sofrer e superar-se no momento mais crucial da temporada, interpretando na perfeição a estratégia delineada pelo técnico Pedro Silva e exibindo na perfeição a tão carismática alma vitoriana. Os golos azuis foram da autoria de Rodrigo Santos (2) e Miguel Vargas (2), autor de exibição monumental, num dia em que todo o colectivo se situou num patamar qualitativo elevadíssimo.

O próximo fim de semana (25 e 26 de Fevereiro) trará dois decisivos testes de fogo para a definição do novo campeão distrital, com a recepção ao CD Os Patos no sábado, na Nave de Santarém, e a deslocação a Fátima no dia seguinte, com ambas as partidas a terem lugar às 18h00.

Juvenis a um ponto

do título

Os holofotes prometem recair igualmente sobre a formação de juvenis já este sábado, em Coruche, com a turma de Hugo Frazão a necessitar apenas de um ponto para se sagrar campeã distrital da categoria. O título ficou mais perto após o folgado triunfo do passado sábado, em Santarém, por 19-2 diante do Casal do Grilo, em mais uma manifestação de supremacia de uma das mais douradas gerações do futsal vitoriano.

Já em iniciados, outra das grandes fornadas de talento do clube escalabitano, o percurso permanece igualmente 100% vitorioso, com os pupilos de Hugo Vieira a golearem o Laranja Mecânica em Torres Novas por 14-0, mantendo o 1.º posto no Campeonato Distrital.

No topo da tabela, mas a repartir o 2.º posto com o CD Os Patos, prosseguem os benjamins, que regressaram aos triunfos, batendo a Cruz de Cristo por 3-2, num fim de semana em que os únicos desaires couberam aos infantis “B” e às já campeãs distritais de seniores femininos, que baquearam em Pinheiro e Cabiçalva, à custa do segundo tempo menos conseguido da temporada. Oportunidade de rectificar categoricamente já no próximo fim de semana, diante do mesmo opositor, nas duas mãos das meias finais da Taça do Ribatejo (jogo decisivo no domingo, às 18h00, na Nave de Santarém).

Resultados e marcadores:

– BENJAMINS: Vitória C. Santarém, 3 – Cruz de Cristo, 2

(Golos: Cristiano Bernardino, Carlos Bernardino, António Quito)

– INFANTIS “A”: Vitória C. Santarém, 9 – Laranja Mecânica, 3

(Duarte Nunes 6, Xavi Malpique 2, Zé Miguel)

– INFANTIS “B”: CAS Vicentense, 5 – Vitória C. Santarém, 0

– INICIADOS: Laranja Mecânica, 0 – Vitória C. Santarém, 14

(João Francisco 8, Miguel Neves 2, Ricardo Bernardino, Bernardo Garcia, Diogo Madeira, Pedro Santos)

– JUVENIS: Vitória C. Santarém, 19 – Casal do Grilo, 2

(Miguel Garcia 7, Eduardo Carvalho 2, Bernardo Bernardino 2, Diogo Santos 2, João Peitaço 2, Jony, Mauro Bernardino, Miguel Oliveira, Leonardo Dias)

– JUNIORES MASCULINOS: AD Mação, 3 – Vitória C. Santarém, 4

(Rodrigo Santos 2, Miguel Vargas 2)

– SENIORES FEMININOS: Lírios do Campo, 7 – Vitória C. Santarém, 1

(Conxi)

