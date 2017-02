Futebol – Equipas Soccer Scalabis vencem todos os jogos

Excelente fim-de-semana para as equipas Soccer Scalabis. No sábado, os sub-11 receberam a AREPA, do Porto Alto e golearam por 4-0, ocupando agora o 2.º lugar da classificação, lugar de apuramento para a fase final que decide o campeão distrital. No mesmo dia, a equipa de Traquinas, venceu o encontro organizado, pela Associação de Futebol de Santarém, nas Fazendas de Almeirim, só com vitórias, 4-1 perante a União de Santarém, 4-0 frente ao União de Almeirim e uma vitória por 1-0 sobre a Académica de Santarém. Por fim, no Domingo, os iniciados, receberam e golearam o Samora Correia, por uns expressivos 10-1, voltando ao 3º lugar da classificação. No próximo Sábado, os sub-11 têm uma importante deslocação ao terreno da Geração Benfica da Golegã, equipa em igualdade pontual na tabela classificativa, enquanto que no Domingo, os iniciados jogam mais um importante jogo, na luta pela subida de divisão, no terreno do Núcleo Sportinguista de Rio Maior.

