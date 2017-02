Editorial – Um projecto de união desportiva da cidade

A apresentação pública do projecto de “cidade desportiva” da União de Santarém excedeu as espectativas mais optimistas, pela inusitada afluência e participação popular. Contudo, algumas ausências, por tão expressivas e notadas, acabaram por a macular. É verdade que esteve lá a vereadora do Desporto. Em profundo silêncio, é certo, mas atenta. O mesmo se registou com o vereador da CDU. Mas não vimos por lá nenhum vereador do PS. E o presidente da Câmara também não compareceu – embora tenha tido lá muitos olheiros.

Este ambicioso projecto da União Desportiva de Santarém – clube que já decidiu a constituição de SAD com vista à sua concretização –, tem o advogado José Gandarez como paladino. E a ele coube, uma vez mais, apresentar o estudo prévio desta “cidade desportiva” da autoria do arquitecto Tomás Salgado e à medida da ocupação integral do antigo campo da Feira, o espaço mais nobre que ainda resta ao município de Santarém no planalto da cidade – é verdade que despido de uso e há mais de uma vintena de anos praticamente ao abandono.

À primeira vista, surpreende o atrevimento de um clube praticamente falido – a UDS já foi grande, mas afundou-se durante anos numa pesada dívida ao Fisco, de que ainda tem uns pós por pagar – lançar-se assim num projecto desta envergadura, orçado em milhões de euros. Surpreende, mas só mesmo à primeira vista. Quando desviamos a cortina da atávica circunstância da dívida que lhe tolheu o caminho e a ambição, vemos melhor o sentido e a oportunidade da proposta que agora se oferece. Ou melhor, que o clube de futebol, como mentor do projecto, oferece à cidade e ao mesmo tempo reclama dela.

A primeira observação que se impõe, é que o emblema do clube, apesar de todas as suas vicissitudes, continua bem vivo na alma escalabitana, como no registo histórico dos palmarés conquistados. É essa identidade clubista, essa memória de glórias passadas, mais a recusa da resignação perante as adversidades de quem, por exemplo, em dias de chuva não tem sequer campo certo para treino das suas equipas de formação ou mesmo da equipa sénior, que explica a ambição deste projecto. Mas é a visão de futuro, o desejo de uma maior grandeza para o clube e para a cidade, que o fundamenta. E só uma direcção de gente jovem e ambiciosa como a que actualmente preside aos destinos da União Desportiva de Santarém poderia sonhar tão alto.

Merecem, por esse sonho que querem materializar, numa cidade onde escasseia a iniciativa – seja ela privada ou pública –, a nossa inteira compreensão e apoio. Mesmo se o projecto aparenta uma dimensão dificilmente concretizável, ou se levanta dúvidas sobre a sua viabilidade futura. Claro que se levantam muitas outras dúvidas e incertezas. A começar pela cedência do terreno, que como dissemos é o que resta de mais nobre no planalto. Mas se não for aqui, o projecto dificilmente poderá avançar, porque não haverá investidores que arrisquem numa zona comercial na periferia da cidade. Claro que é preciso ponderar o deve e haver nessa cedência de um bem municipal, mas cabe à Câmara fazê-lo. E com clareza, se necessário com recurso a um referendo local.

Dividindo embora as opiniões, a iniciativa da União Desportiva de Santarém não só é louvável como merecedora de respeito.

Joaquim Duarte

