Carnaval de Samora – seis dias de animação e folia

Samora Correia aguarda cerca de 25 mil foliões nos corsos carnavalescos de domingo e terça-feira, naquele que é considerado o maior Carnaval do Ribatejo. De 24 fevereiro a 1 de março, são seis dias de muita animação e com entradas livres. Para o sucesso do Carnaval, a organização conta este ano com o apoio da meteorologia que anuncia bom tempo para o fim de semana. A partir desta sexta-feira, Samora Correia vai entrar em modo Carnaval. O primeiro desfile será já esta sexta-feira, às 10h00, com a participação dos utentes do lar de idosos e do jardim de infância da Fundação Padre Tobias e dos alunos do agrupamento de escolas de Samora Correia.

No sábado, a animação começa às 21h00, com a coroação dos reis do Carnaval no palácio do Infantado, um espetáculo encenado por Joaquim Salvador e os Revisteiros. Para esta noite está marcado o desafio de fazer uma grande palhaçada. A organização convida todos a arranjarem um disfarce e virem participar nesta concentração de palhaços, marcada para sábado às 21h00, na Praça da República, em Samora Correia. “Esta é uma das novidades do Carnaval de Samora 2017”, anuncia Dora Coutinho, presidente da ARCAS – Associação recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia.

A animação vai continuar com um assalto de Carnaval pela noite de sábado a dentro, já com a presença dos reis no pavilhão da ARCAS.

Destaque no domingo para o grande corso carnavalesco com a participação de uma dúzia de carros alegóricos, cerca de 500 foliões e a presença do artista convidado o ator Nuno Pardal, da telenovela da TVI “Ouro Verde”.

Segunda-feira realiza-se o segundo e sempre muito concorrido assalto de Carnaval, no pavilhão da Arcas, com animação pela madrugada dentro. “O assalto de segunda-feira reúne habitualmente mais de 800 pessoas, todas mascaradas, e com a animação musical a cargo do grupo Puta da Loucura”, afirma Dora Coutinho.

Terça-feira o Corso de Carnaval volta às ruas da cidade e a festa só acaba na quarta-feira, 1 de março, com o enterro do Santo Entrudo que irá percorrer as principais artérias de Samora.