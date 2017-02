Basquetebol – Equipas do Santarém Basket 100% vitoriosas

Todas as equipas do Santarém Basket venceram as provas que disputaram no passado fim de semana. Nas provas nacionais, as equipas do Santarém Basket Clube estiveram em destaque, conseguindo 3 vitórias nos 3 jogos disputados. A equipa Sub 14 feminina, num jogo muito equilibrado com a Casa do Benfica no Montijo, soube nos momentos finais, manter curta vantagem no marcador assegurando desta forma a vitória no jogo mantendo-se, assim, invicta no Campeonato Nacional Sub14 feminino. Já as Sub16, receberam e venceram a equipa do Portimonense onde dominaram o jogo e ganharam na 2ª jornada da competição. As Sub 19 numa deslocação difícil à Covilhã, conseguiram levar de vencida a equipa local – a equipa dos Amigos do Basket da Covilhã- obtendo, desta forma, a primeira vitória na Taça Nacional. Nas provas regionais as duas equipas masculinas ganharam os seus jogos.Os Sub 16 deslocaram-se às Caldas da Rainha para defrontarem Os Pimpões não tendo dificuldade em ganhar por uma vantagem considerável. Já os Sub 14 receberam em casa a equipa do Stella Maris, de Peniche e, num jogo emotivo, conseguiram levar vantagem neste confronto direto com os principais oponentes.

