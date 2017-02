Hóquei – Equipas do HC Santarém com 4 vitórias e 1 derrota

A equipa de Benjamins do Hóquei Clube de Santarém perdeu com a Alcobacense CD por 8 – 1 . Já os Escolares venceram a Alcobacense CD por 3 – 5. Os Sub 15 foram a Tomar e venceram o Sporting Clube de Tomar por 1 – 6. Destaque ainda para a Patinagem Artística do HC de Santarém que participou no dia 18 fevereiro em Rio Maior, com o esquema de grupo “Ecos do Ribatejo” no XXI Festival do Clube de Natação de Rio Maior.

Relacionado