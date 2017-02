PSD Santarém – Ricardo recandidato à Câmara, Gandarez em segundo, Serra na Assembleia

Esta terça-feira, à mesma hora que decorreu em Lisboa a reunião da Comissão Política Nacional – que já aprovou um terço das candidaturas às eleições autárquicas -, em Santarém o plenário de militantes da Secção local fez a “análise da situação política atual” e das “Autárquicas 2017”.

Do muito que se falou neste plenário, que terminou já depois da uma da manhã, o assunto que maior interesse e curiosidade despertou foi o da lista de candidatos a apresentar às próximas eleições autárquicas.

Foi conhecida a existência de um pré-acordo quanto à recandidatura de Ricardo Gonçalves à Câmara de Santarém, sendo a novidade o nome do presidente da Seção de Santarém, José Francisco Gandarez, que surge em segundo lugar na lista.

Nuno Serra, deputado e presidente da Distrital do PSD, será o cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Santarém.

Conhecendo-se as divergências que opuseram Ricardo Gonçalves a José Francisco Gandarez no combate eleitoral pela Concelhia, e a Nuno Serra nas eleições para a distrital, facilmente se percebe que as negociações estejam a ser difíceis e morosas, mas a existência deste acordo parece ter tranquilizado muitos dos militantes.

A Ricardo Gonçalves não restou outro remédio do que engolir o nome de José Francisco Gandarez como segundo da lista à Câmara Municipal, atendendo a que tradicionalmente o segundo nome da lista para a Câmara tem sido o presidente da Concelhia. Assim foi com Ramiro Matos, e depois com o próprio Ricardo Gonçalves, ambos vereadores de Moita Flores. E agora José Gandarez.

Outros nomes foram igualmente referidos para constituir as listas, como o da diretora da empresa municipal Águas de Santarém, Teresa Ferreira, para eventual número três. Mas ao que apurámos, a lista ainda não está fechada e terá de ser ratificada pelos órgãos Concelhio, Distrital e Nacional do Partido.

Entretanto, a Comissão Política Nacional, também reunida na terça-feira, homologou o segundo conjunto de nomes de candidatos, num “processo que ficará fechado até ao final de março”. Feitas as contas, o PSD tem já cerca de um terço das candidaturas às eleições autárquicas homologadas em todo o país, embora Santarém ainda não surja na lista divulgada esta terça-feira.

