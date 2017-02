Lampreia e sável chegam a Mação, Tomar e Barquinha

Começa por estes dias o corre-corre aos restaurantes dos concelhos ribeirinhos a norte do distrito. Em Mação, o Festival da Lampreia arranca este sábado e decorre até dia 2 de abril em nove restaurantes do concelho. Mesmo com o Tejo poluído, a autarquia não teme a falta de matéria-prima para os vários pratos que vão ser servidos à base de lampreia, assim como para outras iguarias do concelho que vão estar em destaque, como o presunto. Não há receios sobre a qualidade do produto, até porque ainda não houve alertas sobre a potencial falta de condições de consumo de pescado no rio Tejo. A autarquia sublinha ainda que os restaurantes não vão concerteza servir lampreia ou outros produtos sem a qualidade necessária, sob pena de perderem clientela no futuro. Recorde-se que a lampreia é dos peixes que passa menos tempo no rio, vindo aqui para se reproduzir e sem quase se alimentar.

A iniciativa da Câmara Municipal procura promover a gastronomia local e assim apoiar a atividade económica do concelho. Em Vila Nova da Barquinha, de 25 de fevereiro a 26 de março, decorre o 23ª mostra gastronómica “Mês do Sável e da Lampreia”, um evento que traz iguarias como Açorda de Sável e Arroz de Lampreia, entre outras receitas tradicionais, servidas à mesa dos 8 restaurantes aderentes – Almourol, Chico, Ribeirinho, Soltejo, Stop, Tasca com Arte, Tasquinha da Adélia e A Barca. Por cada dose, os visitantes ganham bilhetes para passeios de barco ao Castelo de Almourol.

Em Tomar, é a Mostra da Lampreia, que já decorre desde dia 11 e fica até 12 de março, em vários restaurantes e pastelarias. A mostra decorre aos sábados e domingos, e no dia 1 de março, feriado municipal.

