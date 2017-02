Challenger Nersant entre Torres Novas e Alcanena

A Nersant vai realizar, nos dias 19 e 20 de maio, a 21.ª edição do Challenger Nersant, evento desportivo e de lazer direcionado a empresas. Este ano o evento regressa ao Médio Tejo, depois de dois anos de realização consecutiva na região do Sorraia. Os concelhos escolhidos são Torres Novas e Alcanena, onde vão decorrer as atividades de team building que colocam em disputa os quadros das várias empresas participantes. Ao participar com um grupo de trabalhadores neste evento, as empresas beneficiam do suplemento de motivação extra que é ter os trabalhadores todos unidos por uma causa e ainda conseguem melhorar processos de trabalho em equipa e conhecer eventuais líderes de equipa. As atividades são à base de desportos radicais e atividades de aventura e estratégia, exigindo caraterísticas de liderança e gestão do tempo. A Nersant salienta portanto que o evento pode ser ser encarado “como um investimento por parte das empresas, um investimento que irá, no curto prazo, ter retorno”. Cada empresa pode inscrever várias equipas com 5 elementos cada (650 euros de valor de inscrição por equipa). Esta inscrição garante a participação nas atividades, os equipamentos necessários, refeições e reforços alimentares ao longo do evento, dormidas e seguros.

