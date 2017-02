Autópsia de um mar de ruínas, romance reescrito por João de Melo

“Autópsia de Um Mar de Ruínas”, por João de Melo, conheceu a sua 1ª edição em 1984, em Fevereiro de 2017 surge a 9ª edição revista e reescrita pelo autor, Publicações Dom Quixote, 2017.

É um romance autobiográfico que a reescrita exacerba todos os excessos propositados pelo autor naquele quartel assente num morro estratégico, de nome Calambata, com duas aldeias africanas lá em baixo, é o vórtice da guerra na região de S. Salvador, Norte de Angola.

Os oficiais, de um modo geral, são dignos de dó pela insignificância, mediocridade, safadeza e até malvadez; nas duas aldeias africanas vive-se no permanente pesadelo das intrusões do mato e da prepotência do branco, no centro do furação o soba Mussunda é a personificação da impotência da autoridade gentílica naquele descontrolado microcosmos colonial, o autor mostra exatamente como Valentim, o branco que manda, esfrangalha a imagem do soba:

“E logo eu vi: o chicote desenrolha-se-lhe do braço e sobe vertiginosamente no ar, por cima da sua cabeça, em espiral de morte pela mordedura. Vibra o primeiro golpe no pescoço de Mussunda, que abre muito os olhos atónitos, ante a violência da agressão, sem compreender que também a sua hora havia chegado. Mais cego ainda, o golpe seguinte atinge-o em pleno rosto. A surpresa transforma-se em indignação: estão mesmo a lhe bater assim, como gentio igual em qualquer sipaio, sem nenhum respeito na velhice e na condição de soba?”.

Inevitavelmente, há colunas de reabastecimento, patrulhas, operações. Aí João de Melo não precisa de torcer e retorcer para tornar tudo mais claro, pincela com todas as cores que vem na literatura da guerra a partida de uma coluna, assim: “O grito na parada servia para acusar a sorte dos cabos amanuenses e dos sargentos de secretaria, a sorna gordurosa dos cozinheiros e serventes de messe, a preguiça e o histerismo dos impedidos às ordens dos superiores, das ordenanças, dos operadores de rádio e sobretudo dos enfermos imaginários que inventavam moléstias que talvez nem existissem, só para ficarem de baixa no quartel”. E segue-se a apóstrofe do libelo anticolonial um tanto fora do tempo: “Tinham vindo para ali parar trazidos pela mãozinha rufiona do dever patriótico dos outros, dos outros que serviam a pátria à sombra das cidades e dos seus palmares junto ao mar; dos outros que ganhavam dinheiro com a guerra…”. E apresenta os planeadores da guerra, oficiais do quadro permanente: “Havia-os de todos os aspetos próximos e distantes, desde generais velhos, atormentados pelo reumatismo, que usavam faixas cor de quaresma sobre a farda de gala e traziam os dedos sáurios enluvados de negro”. É igualmente implacável com certa classe de sargentos: “Havia sargentos excedentários nos depósitos e arrecadações de víveres, outros à sombra dos paióis e das secretarias, outros de quem se dizia serem de uma palidez assustada, de uma fealdade fria, com um mistério profissional que a toda a gente lembrava negócios secretos, expedientes turvos, favores, homossexualidades reprimidas”. Igualmente implacável o quadro que nos dá dos colonos, onde não falta o ar boçal.

Excessivo, em contraste, é o quadro quase apostólico com que se fala do furriel Gouveia, o furriel enfermeiro de Calambata, indubitavelmente João de Melo, um rapaz que sofria de insónias e não dava nada por aquela guerra nem por outra qualquer, não conheço, em toda a literatura da guerra colonial, outro quadro de glorificação tão fosforescente como este: “A esperança do furriel estava toda posta nas crianças desprotegidas de Calambata, nos partos improvisados, na tensão arterial, no pulso agónico dos anciãos, nos assobios de asma que se lhes soltavam dos pulmões para os seus ouvidos. Vacinava os meninos contra a cólera, a difteria, o sarampo, a varíola e a tuberculose; receitava xaropes e vitaminas produzidos pelo Laboratório Militar, suturava dedos e lábios rasgados, lancetava fleimões, desentupia seios maternos com o leito coagulado”. O furriel Gouveia anda vigiado, nunca se perceberá de que atributos oposicionistas vem carimbado de Portugal.

Se o romance prima por excesso (técnica que o autor utiliza seguramente para desvelar a natureza do colonialismo angolano e a inevitabilidade da independência) há também outros processos burilados pelo lirismo que tornam a leitura mais convincente sem exigir o ver claro depois de torcer e retorcer a violência, a tensão da guerra, a exploração nos preços de café. O retrato que nos dá de S. Salvador é de uma imagem crível de um local que funciona como antecâmara de guerra, ali se juntam escroques, informadores, antros de prazer.

O excesso é dado por emboscadas onde os soldados portugueses e os seus colaboradores africanos morrem como tordos. Nesta revisão do romance o autor deu enfâse aquilo que chama construção de duas linguagens, dois pontos de vista, duas razões sociais, duas histórias dentro da história contemporânea do colonialismo e da guerra – a realidade adversa de dois universos humanos em conflitualidade ou beligerância. Diga-se em abono da verdade que ganhou repto na construção desta dupla linguagem, o português africanizado é de mestre. Há excesso nos desastres da guerra porventura esperando-se que de tudo aquele fogo dantesco se retenha a mensagem da envergadura de quem combatia nos movimentos de libertação. E há a carniçaria, oficiais que incendiam sanzalas e destroem vidas, sem poupar ninguém. Há também padres melífluos, verdadeiramente bons são os soldados ingénuos, a carne para canhão. A luta, a partir da mata, mostra-se cada vez mais implacável e a resposta colonial é cada vez mais feroz. Como o romance procura um final heroico, temos um acerto de contas, a tropa anda à procura de Romeu, um claro simpatizante independentista de Calambata. Perante a ameaça do chefe Valentim e do furriel Alexandrino de que iriam pôr a povoação a ferro e fogo, Romeu aparece, entrega-se ao ódio colonial, é esmurrado e pontapeado e levado para a viatura que o conduzirá à execução. Mas a mensagem do livro resume-se assim: “A alma é o coração em sangue. E o que nos dá e nos tira a vida, mais a razão e a luz perpétua da nossa única estrela”.

“A Autópsia de Um Mar em Ruínas” reescrito tem duas evidências: os excessos da guerra, os seus algozes e as suas vítimas; e os que lutam pela liberdade aprendem no excesso que se pode perder a vida mas a mensagem de esperança irá perdurar. Em Calambata e em todos os fornos da guerra.