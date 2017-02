Abertura a 1 de junho – Aldi está a recrutar para a nova loja de Santarém

A Aldi, uma das empresas líder no ramo da distribuição alimentar no mercado europeu, está a recrutar pessoal para a sua nova loja de Santarém, que está em construção junto à rotunda de S. Domingos. Segundo o anúncio, a empresa procura um responsável de loja (m/f) que terá como funções “liderar e motivar a sua equipa, gerir os horários de trabalho, organizar as encomendas das mercadorias” e deverá ser “uma pessoa pró-activa: sente-se à vontade no mundo das vendas”. No anúncio refere-se ainda como “ condição preferencial a conclusão do 12.º ano, uma formação profissional, bem como experiência profissional de vários anos”. Oferece-se “um vencimento acima da média, incluindo outras regalias, bem como um local de trabalho seguro numa empresa de prestígio”.

A data prevista de entrada em funções será a 1 de junho deste ano.

As candidaturas podem ser entregues através do site aldi portugal em http://carreira.comerciantes-autenticos.com.pt/jobagent_aldi/search/jobs.aspx?goResult=1&Einstiegsbereich=1005