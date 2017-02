VÍDEO – Turismo do conhecimento chega aos Centros Ciência Viva

Os Centros Ciência Viva do Alviela (Alcanena) e de Constância aderiram e são fundadores da rede nacional de Circuitos Ciência Viva, uma plataforma de informação turística voltada para o grande público e que procura aliar experiências de lazer e turismo com conhecimento científico disponível nestes centros.

Na prática, esta rede reorganizou a informação de locais de interesse turístico e patrimonial ligando-a a conhecimentos de ciência disponibilizados pelos Centros Ciência Viva. Assim existem 18 circuitos, criados pelos 20 centros, com 54 percursos distintos para serem feitos à medida do gosto e do interesse dos turistas. E quem são estes turistas: famílias, jovens estudantes, investigadores, curiosos… O público é vasto porque estes circuitos foram organizados em formato de aplicação móvel para smartphones e num guia em papel com textos cuidados do ponto de vista científico mas com linguagem descontraída. Este pacote inclui ainda um cartão, que dá descontos e vantagens em parceiros ligados à restauração, ao alojamento e às atividades desenvolvidas nas regiões dos circuitos propostos.