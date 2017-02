Uma pobreza explosiva

Recentemente num editorial deste jornal, foram abordados os dramáticos números da pobreza mundial retirados do relatório da Oxfam apresentado na conferência de Davos. Julgamos, no entanto que pela sua dimensão escandalosa, num mundo que se diz civilizado e que recorre à destruição de bens alimentares como forma de garantir preços altos, nunca será demais reflectirmos sobre esta matéria. A nível mundial, onde a fraqueza de líderes é assustadora e as políticas de correcção das desigualdades fazem parte das agendas das cimeiras, como é possível que apenas 8 cidadãos detenham a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo? Como é possível que as maiores empresas do Planeta arrecadem mais receita do que o conjunto de 180 países? Como é possível, apesar de todas as acções humanitárias (que a guerra ainda não destruiu!), haja hoje no mundo 1 em cada 10 pessoas que sobrevive com 2 dólares por dia? Mas o mais preocupante é que, apesar das políticas redistributivas que os Estados dizem praticar, as desigualdades vão galopando de ano para ano. No entanto a fome, o sofrimento, a degradação social, etc. não têm lugar, raça, nacionalidade ou credo. Está vestida de seres humanos, muitos são crianças, que alimentam estatísticas para serem analisadas com falsa compaixão nos Fóruns internacionais. Mas na verdade continuam a ser apenas um amontoado de números e rácios para estudiosos. Entretanto, o aumento da pobreza generaliza-se e malgrado as crises e uma apregoada globalização que iria corrigir desigualdades a nível mundial, o certo é que a concentração da riqueza acentua-se, a nível de países e de populações. Mas se o presente é dramático o futuro ainda é mais assustador. A proliferação das guerras em áreas antes pacíficas, o quotidiano de conflitos étnicos e religiosos, a dramática escassez de alimentos associada a um insuficiente financiamento da ajuda humanitária, constituem um agravamento exponencial da pobreza no mundo, sem um fim à vista!

Renato Vieira Campos