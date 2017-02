Hóquei – Sortes diferentes para as equipas do HC Santarém

As equipas de Bambis, Benjamins e Escolares do Hóquei Clube de Santarém tiveram sortes diferentes nos encontros do fim de semana. “Com derrotas e vitórias todos entraram em campo com alegria, entusiasmo, garra e muita vontade de se divertirem”, sublinha o técnico do HCS, acresxcentando que que o trabalho e empenho são muito importantes mas que o companheirismo e amizade são cruciais no desenvolvimento de cada uma das equipas”.

A equipa de Bambis sofreu 4 derrotas e uma vitória, sendo de salientar que apenas os mais novos da equipa jogaram. Os Benjamins perderam por 2-8 com o SC Tomar. Os Escolares golearam o CN Rio Maior por 2 – 18.

Na Patinagem Artística, no passado dia 12, em Santa Cita, nove dos atletas de patinagem artística do HCS tiveram a primeira experiência na realização de testes de iniciação. A suas actuações foram muito interessantes tendo todos obtido aprovação. Para além dos caloiros também uma das atletas mais evoluídas marcou presença no teste de disciplina 4.

Relacionado