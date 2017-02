Exposição e atividades no W Shopping – 1ª Semana do Rugby em Santarém de 17 a 26 de fevereiro

O Rugby Clube de Santarém (RCS), em conjunto com o seu patrocinador WShopping, promoverá a 1ª Semana do Rugby em Santarém. Sob o mote “Vamos encher Santarém e o WShopping de RUGBY”, serão várias as atividades que irão decorrer na semana de 17 a 26 de fevereiro.

Até dia 26 de fevereiro, o rugby será o centro de todas as atenções no WShopping: exposição de fotografias, testemunhos de atletas, história do clube, demonstrações para os mais novos que queiram conhecer o desporto e outras formas de divulgar a modalidade em geral e o rugby em Santarém em particular.

Segundo o Presidente do RCS, George Stilwell, o objetivo é mostrar a modalidade à cidade e ao mesmo tempo ajudar a eliminar alguns dos mitos que se criam à volta do rugby. “É das poucas modalidades que vive do contato físico, mas ao contrário do que se pensa tem regras severas de proteção da segurança dos seus jogadores. No rugby não se aprende apenas a cair, mas também a levantar; não se aprende a ser estrela, mas parte de uma equipa”.

A semana iniciou-se com uma conferência de imprensa, nas instalações do Wshopping, esta sexta-feira, dia 17 onde estiveram presentes o presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Luís Cassiano Neves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Santarém, Inês Barroso, presidente do RCS, George Stilwell e Manuel Dentinho, jogador e capitão da equipa sénior do Rugby Clube de Santarém.

Veja AQUI o programa completo