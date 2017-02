Duatlo de Rio Maior realiza-se já no sábado

A 4.ª edição do Duatlo Cidade de Rio Maior vai realizar-se no próximo dia 18 de fevereiro, sábado, com provas do Campeonato Nacional de Clubes (na distância de sprint: 5 kms de corrida, 20 kms de ciclismo e 2,5 kms de corrida) e Campeonato Nacional Universitário. A competição vai decorrer durante a tarde, a partir das 15h30, percorrendo algumas das ruas centrais da cidade e zona das Marinhas do Sal.

Depois do sucesso das edições anteriores, tendo-se registado em 2016 uma participação de cerca de 400 atletas, o Duatlo Cidade de Rio Maior está de regresso, este ano com algumas melhorias no circuito.

Desta vez a partida e área de transição serão localizadas na zona norte do Pavilhão Multiusos. A prova terá início com o primeiro segmento de corrida na Av. Mário Soares, percorrendo a Av. Marechal Humberto Delgado, Av. Paulo VI, Estrada das Marinhas e Av. Mário Soares, passando junto às escolas Profissional e Secundária, Pavilhão Polidesportivo e Central Rodoviária.

O parque de transição, para o segmento de ciclismo, vai estar localizado entre o Pav. Multiusos e a Av. Mário Soares, com o percurso a seguir pela Av. João Afonso Calado da Maia, Av. João Ferreira da Maia, Av. João Paulo VI, Marinhas do Sal, Caniceira e Av. Mário Soares novamente, segue-se uma transição para fecho da prova em corrida, conforme o percurso inicial. A meta vai ficar em frente ao Centro de Estágios.

No período entre as 14h30 e as 18h00, as referidas ruas vão estar condicionadas ao trânsito, solicitando-se a melhor compreensão pelo incómodo causado.

Esta competição nacional volta a trazer a Rio Maior centenas de participantes, os melhores atletas da modalidade, proporcionando um espetáculo desportivo de elevado nível.

Esta é uma organização da Desmor EM, SA, Câmara Municipal de Rio Maior, contando com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal, o apoio da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e da FADU – Federação Académica do Desporto Universitário.

Relacionado