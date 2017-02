Futsal – Vitória Clube de Santarém bicampeão de seniores femininos

É a confirmação da hegemonia do Vitória Clube de Santarém no futsal feminino do distrito: o emblema scalabitano revalidou no passado sábado o título de campeão distrital da AF Santarém, fruto de um triunfo contundente por 8-1 sobre o CAD Coruche.

A equipa feminina vitoriana, que se assume já como uma das bandeiras do fenómeno desportivo de Santarém, pela magnitude das suas conquistas, e pela projecção que confere ao concelho nalguns dos mais representativos palcos nacionais, acumula já dez temporadas consecutivas de actividade, após a estreia oficial em 2007/08, num trabalho que agora culmina, desta forma, no primeiro bicampeonato da sua história.

Os golos do título foram apontados por Conxi (3), Kanuka (2), Rita Vieira (2) e Pulga.

Para a história fica o elenco de campeões: a equipa técnica composta por Hugo Vieira (treinador principal), Leonor Meneses (treinadora adjunta), Duarte Fernandes (treinador de guarda-redes) e Patrícia Louro (massagista), e as atletas Pita, Zeca, Lila Freitas, Kanuka, Rita Vieira, Tati Ribeiro, Conxi, Carla Paulino, Andreia Neves, Teté, Pulga, Letícia Silva, Carina Ribeiro e Vanica.

Consumado o primeiro grande objectivo da temporada, as vitorianas garantem simultaneamente novo lugar na Taça Nacional da categoria, a iniciar já em Março. Segue-se a missão de conseguir a segunda “dobradinha” consecutiva para as cores azuis: as vitorianas disputam as meias-finais da Taça do Ribatejo nos dias 25 e 26 de Fevereiro, frente ao Lírios do Campo.

Resultados: SENIORES FEMININOS: Vitória C. Santarém, 8 – CAD Coruche, 1; JUNIORES MASCULINOS: Vitória C. Santarém, 5 – GFE Comércio, 6; JUVENIS: GD Marinhais, 2 – Vitória C. Santarém, 18; INICIADOS: Vitória C. Santarém, 8 – CAS Vicentense, 0; INFANTIS “A”: Casal do Grilo, 1 – Vitória C. Santarém, 13; INFANTIS “B”: Vitória C. Santarém, 0 – CAD Coruche, 4; BENJAMINS: CD Os Patos, 3 – Vitória C. Santarém, 2; TRAQUINAS: Futalmeirim, 4 – Vitória C. Santarém, 0; Cruz de Cristo, 5 – Vitória C. Santarém, 2; VETERANOS “A”: Cruz de Cristo, 0 – Vitória C. Santarém, 6; VETERANOS “B”: CAS Vicentense, 2 – Vitória C. Santarém, 2.

Relacionado