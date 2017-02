Futebol – Soccer Scalabis goleou Moçarriense

A equipa de sub-11 do Soccer Scalabis foi ao terreno do Moçarriense, tendo conseguido uma goleada por 7-1, estando neste momento em igualdade pontual com outras duas equipas na segunda posição, lugar que dá acesso à fase final do apuramento de campeão da categoria. Já os iniciados, tiveram um dia para esquecer na deslocação a Torres Novas, apesar do controlo da maior parte do jogo, a equipa saiu derrotada por 2-0, caindo para o 4.º posto da classificação. No próximo fim de semana, sábado dia 18, os sub-11 recebem a AREPA do Porto Alto, e os sub-8 vão participar às Fazendas de Almeirim, num encontro da Associação de Futebol de Santarém. No domingo, 19, os iniciados recebem o Samora Correia.

