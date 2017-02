Engenheiros barrados em Almaraz

Rui Barreiro foi um dos dez elementos da comitiva da Ordem dos Engenheiros que acompanhou o bastonário Carlos Mineiro Aires na tentativa de visita à central nuclear espanhola de Almaraz. Com a iniciativa agendada há um mês, e quando já estavam próximos de Almaraz, os engenheiros foram informados do cancelamento da visita. Como justificação para o cancelamento, a Central comunicou que a Ordem dos Engenheiros Portugueses pretendia investigar as condições de prolongamento da central e a construção do aterro nuclear, junto à fronteira. O que, para Rui Barreiro, “deixa no ar a suspeição de que há coisas na central que não se podem ver nem perguntar…” A viagem não foi em vão. Valeu o convívio técnico e o repasto, e pelo menos o candidato do PS à Câmara de Santarém não veio de lá radioativo, para a campanha que se avizinha.

