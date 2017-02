Dadores de Sangue do Vale de Santarém com novos gerentes

solidariedade A O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Vale de Santarém já tem novos Corpos Gerentes. A única lista candidata para o Biénio 2017-2018 foi eleita por unanimidade durante a Assembleia Geral que se realizou na passada sexta-feira, 10 de fevereiro. Do plano de atividades para este ano, refira-se a comemoração a 14 Março do Dia Nacional do Dador de Sangue e nos dias 27 e 28 Maio realiza-se a 2.ª recolha de Sangue deste ano.

O grupo vai participar mas comemorações do 25 Abril, nos festejos da Vila e no Festival Nacional de Folclore. O Grupo vai fazer uma apresentação na Escola Básica do Vale de Santarém de atividades relacionadas com a Dádiva de Sangue e dirigidas aos mais novos.

Nos dias 30 Setembro e 1 de Outubro realiza-se a 3.ª recolha de sangue. Para este ano estão ainda previstas acções de formação com a F.A.S. Portugal. Recorde-se que em 2015 o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Vale de Santarém conseguiu captar 504 presenças e registou 371 Dádivas e em 2016 captou 497 presenças e registou 390 Dádivas.

Relacionado