Sporting Clube de Tomar – Aida Simão e Guilherme Lopes são campeões nacionais de Judo

O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu o campeonato nacional de Cadetes, numa organização da Federação Portuguesa de Judo, competição que juntou nos tapetes de Odivelas os melhores judocas nacionais. Numa prova onde o apuramento é feito por lista de classificação desportiva de provas efetuadas e pontuáveis ao longo de um ano, o Sporting Clube de Tomar, esteve representado com o maior grupo de judocas do distrito de Santarém. Guilherme Lopes (-42Kg), campeão nacional na sua categoria, venceu 4 combates todos por vantagem máxima (ippon). Aida Simão (+78Kg), campeã nacional na sua categoria, venceu 3 combates por vantagem máxima (ippon). Com esta vitória Aida Simão, foi convidada a estar no próximo fim-de-semana em Fuengirola, Málaga, Espanha, representando a selecção nacional na Taça da Europa de Cadetes, prova das mais importantes do calendário europeu deste escalão. Duarte da Isabel (-90 Kg), vice-campeão no seu escalão, venceu 3 combates tendo perdido na final para o judoca do Boavista Futebol Clube Eduardo Silva. João Novais (-81Kg), venceu os dois primeiros combates, contudo não chegou à meia-final, por ter perdido com o atleta Bruno Pires da Escola de Judo Ana Hormigo. Nas repescagens não conseguiu levar a melhor sobre o seu adversário terminando na 7ª posição. Boa prestação ainda, para os judocas Bernardo Vasconcelos(-60Kg) e Guilherme Pereira(-55Kg) recém chegados a este escalão etário, apesar de serem eliminados na primeira ronda.

