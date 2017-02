Águas do Ribatejo quer reduzir “pegada ambiental”

“Sabe que são necessários 10 litros de água para produzir uma folha de papel A4? Poupar papel é poupar água, energia e dinheiro”. POr isso, a Águas do Ribatejo está a implementar medidas para reduzir a pegada ambiental, reduzindo os consumos de energia e de água e reduzindo o volume de resíduos que necessitam de tratamento e reciclagem.

Uma das medidas passa por convidar os clientes a aderir à fatura eletrónica e ao débito em conta. E para quem ajudar a reduzir a pegada ambiental, a AR tem para oferecer uma garrafa para transporte de água com 600 ml, filtro e dispositivo de arrefecimento de água.

“Melhoramos a nossa responsabilidade social e sensibilizamos para o consumo de água da torneira que é de excelente qualidade e mais saudável, económica e amiga do ambiente. Com esta medida atingimos vários objetivos sempre com o intuito de melhorar a vida dos nossos clientes e consumidores”, explica Francisco Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da ÁGUAS DO RIBATEJO.

Neste momento os clientes da AR podem pagar a fatura por débito direto, multibanco, CTT, Payshop, cheque e numerário e através das várias Unidades de Atendimento em cada Município. No entanto, o débito direto apresenta-se como um sistema de pagamento bastante cómodo, rápido e seguro, cuja adesão tem várias vantagens para o cliente e para a AR porque se traduz numa economia de recursos e redução de custos.

“Estamos a reduzir a pegada do ambiente na empresa porque poupamos consumíveis (papel, toner, colas e outros materiais), reduzimos os consumos de energia e o volume de resíduos que enviamos para reciclagem.”, refere Francisco Oliveira.

Segundo o líder da AR existem quase 30000 clientes que aderiram ao débito em conta, o que representa 40% do universo de 75000 clientes nos sete concelhos. Todavia, só 2500 clientes, cerca de 3,3% recebem a fatura eletrónica.

Francisco Oliveira defende como vantagens para os clientes: Comodidade, pois evita perdas de tempo, deslocações desnecessárias e preocupação com eventuais atrasos no pagamento; Adesão gratuita, não existindo para o cliente qualquer custo adicional; O sistema permite gerir com maior flexibilidade e autonomia o pagamento, podendo o cliente limitar, alterar ou cancelar a autorização de débito em conta bancária; Segurança no sistema de pagamento, oferecido pela entidade bancária e pelo facto de não envolver pagamentos em numerário.

Os clientes que aderem à campanha recebem toda a documentação no seu endereço de correio eletrónico, de forma prática, rápida e com total comodidade e segurança. O documento enviado por correio eletrónico é certificado e substitui o documento em papel, podendo ser utilizado para efeitos fiscais e é válido como recibo, após boa cobrança.

A campanha adira ao débito direto e à fatura eletrónica e receba uma oferta especial irá prolongar-se até 31 de dezembro e para beneficiar basta dirigir-se a uma das oito unidades de atendimento local da AR.